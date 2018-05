Szijjártó: a nemzetközi cégek belföldi tevékenysége a magyar vállalkozásokat is erősíti

A Magyarországon is termelő nemzetközi cégek tevékenysége erősíti a magyar vállalkozásokat, ezért a kormány továbbra is támogatja a külföldről érkező befektetéseket és minél magasabb belföldi beszállítói arányt szorgalmaz - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Trend FM kereskedelmi konferenciáján csütörtökön Budapesten.



A tárcavezető ismertette, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló 132 projekt közül rövid időn belül több is nemzetgazdasági jelentőségű beruházást eredményezhet. Megjegyezte, hogy a kormányzati stratégiai partnerséghez már csatlakozott 76 vállalat a megállapodások alapján 55 százalékról 61 százalékra emelte a belföldi beszállítói arányát, ami euróban mérve is milliárdos nagyságrendű többlet árbevételt hozott a Magyarországon működő vállalkozásoknak.



Szijjártó Péter hozzátette, hogy a beszállítói tevékenységen túl a kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességét és külpiaci megjelenését is támogatják az állami hitelek, valamint a technológiai felkészültséget, innovációs készséget és munkaerő-mobilitást támogató kormányzati intézkedések. Kiemelte ezek közül a munkásszállások építésének ösztönzését, a foglalkoztatottak lakhatását és utazását segítő támogatásokat, valamint a foglalkoztatási költségek mérséklését a szociális adó csökkentésével.



A vállalkozások technológiai felkészültségét az ipar 4.0 mintagyári program és a modern vállalkozások programja erősíti, a magyar termékek és szolgáltatások külpiaci megjelenését pedig szakmai tréningek és üzleti fórumok szervezésével segíti a kormány - tette hozzá.



A miniszter üdvözölte, hogy az állami hitelportfólióból egyre több kis cég részesül, hiszen - mint mondta - az idei első negyedévben kihelyezett 44 milliárd forintnyi Eximbank-hitel többségét, 57 százalékát már kis- és közepes vállalkozások kapták.



Szijjártó Péter közölte, hogy az Eximbank továbbra is a külgazdasági tárca portfóliójában marad, a kormány pedig arra fog törekedni, hogy fenntartsa a kisebb cégek részesedését a támogatottak között. Közölte továbbá, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tevékenységi köre kibővül az ipari parkok felügyeletével, miután a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. beolvad a szervezetbe.



Az új kormányzati ciklusban a Külgazdasági és Külügyminisztérium aktív jogszabály-kezdeményezőként kíván működni és nyitott a gazdasági szereplők visszajelzései iránt - jelentette ki a tárcavezető.



A rendezvényen Dancsó József, az EXIM operációs vezérigazgató-helyettese a következő évek legnagyobb kihívásának nevezte a versenyképesség ösztönzését, ennek érdekében pedig a támogatások lehívásának egyszerűsítését sürgette. Hozzátette, hogy a hitelezés egyre inkább a kis- és közepes vállalkozások irányába tolódik, ezért az Eximbank működésének is ennek megfelelően kell átalakulnia. Az intézmény szerepe különösen ott jelentős, ahol a pénzügyi közvetítői rendszer hiányos, bár az utóbbi 1-2 évben a kereskedelmi bankok hitelezési hajlandósága erősödik, hitelezési tevékenységük pedig egyre inkább kiterjed a kisebb cégekre is - hangsúlyozta.