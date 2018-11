Szijjártó: 23 milliárd forintos beruházással létesül csomagolóanyag-üzem Rétságon

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a modern gyártótechnológiának köszönhetően ez lesz az első gyár Európában, amely flexibilis csomagolóanyagot gyárt. A beruházással a cég 170 új munkahelyet teremt Rétságon.



Hozzátette, hogy a Flex Films Ázsia mellett Észak-Amerikában és Afrikában is működtet gyárakat, Európában a magyar lesz a második gyára Lengyelországot követően. Világszerte 8100 dolgozót alkalmaznak, és 140 országban szolgálnak ki ügyfeleket. Az egyetlen olyan vállalat, amely mind a Pepsi Cola, mind a Coca-Cola számára szállítja saját termékeit, ezek mellett biztosítja olyan termékek csomagolását, mint például a Ferrero Rocher, a Nestlé vagy a L'oreal.



A miniszter kiemelte, hogy a beruházásért komoly regionális verseny volt, a megnyerésében pedig nagy szerepe volt az Invest India és a magyar beruházási ügynökség három évre szóló együttműködési megállapodásának. India mostanra a kilencedik legjelentősebb befektetővé vált Magyarországon. A beruházásoknak köszönhetően a két ország közötti kétoldalú forgalom is dinamikus bővülésnek indult, ami tavaly 665 millió dollárt tett ki, az idei év első nyolc hónapjában a magyar kivitel 22 százalékkal, a kereskedelmi forgalom pedig 9 százalékkal nőtt - tette hozzá.



Kitért arra is, az indiai vállalatok nagy szerepet játszanak abban, hogy a magyar gazdaság a harmadik negyedévben 5 százalékos növekedési ütemet mutatott fel, amely több mint duplája az uniós átlagnak. Ez azt mutatja, hogy a beruházási trendek és a dinamika fenntartásával reális a célkitűzés, hogy a magyar gazdaság hosszú távon 4 százalék feletti sávban marad. Ebben jelentős szerepe van a műanyagiparnak is, amely az első kilenc hónapban 14 százalékkal bővült, termelési értéke meghaladta az 1700 milliárd forintot, és meghaladja a 42 ezret az ágazatban foglalkoztatottak száma - sorolta.



Ashok Kumar Chaturvedi, az Uflex Ltd. tulajdonosa hozzátette, hogy a Flex Films Magyarországról látja majd el az európai és az amerikai piacot.



Balla Mihály fideszes országgyűlési képviselő elmondta, hogy a beruházás Nógrád megye nyugati felében valósul meg, újabb lehetőséget jelent a térség erősödésére és arra, hogy gazdaságilag fejlettebb legyen.