Szerencsen készül el Magyarország eredetmintázati bortérképe

Kiss Eliza, a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt borágazati feladatokért felelős miniszteri biztosa csütörtökön a laboratórium avatásán elmondta, a laboratórium segít abban, hogy egy borról minél több ismerettel rendelkezzenek a borászok és a piac, és ezek hiteles információk legyenek. Például arról, hogy egy tokaji palackban valóban tokaji bor van-e és milyen évjáratú, illetve milyen segédanyagokkal, házasításokkal és a szabályok betartásával készült-e - fűzte hozzá.



Aláhúzta, a laboratóriumi módszertan és eljárás lehetőséget ad arra, hogy a világpiacon kiváló minőségű magyar borok jelenjenek meg, valamint segít abban, hogy például egy aukciós ház, vagy egy kereskedőlánc polcáról levéve a borok paraméterei visszakereshetők és ellenőrizhetők legyenek a fogyasztók számára.



Kiss Eliza elmondta, az új laboratórium az eddigi 45 helyett csaknem 100 paraméter alapján vizsgálja a borokat, így nagyon pontos képet ad a termékről és a termőhelyről is.



Úgy vélte, mindezek alapján összeállhat az a nagy adatbázis, amely segítséget ad a borászoknak a területük és borkészítési módszereik fejlesztéséhez. Péterfy Ferenc, a Diagnosticum Zrt. elnöke kiemelte: a 2019 végéig tartó A magyar borok eredetvédelmi térképe program nagy lökést kapott a laboratórium elkészültével, illetve az a folyamat, hogy egy nemzetközi adatbázis részeként elkészüljön a magyar borok eredetmintázati térképe.



Elmondta, a jelentős hazai fajták, termőhelyek az évjárat adataival együtt kerülnek be a nemzetközi adatbázisba, és egy matematikai algoritmus segítségével végezhető el egy-egy borminta elemzése. Az úgynevezett NMR-vizsgálat (mágneses magrezonancia spektroszkópia vizsgálat) az "ujjlenyomat" felvételén kívül a bormintáról 53 paramétert tartalmazó jegyzőkönyvet is kiállít - közölte. Hozzátette: a bormintáknál megállapítható lesz a fajta, a származási hely és az évjárat valódisága is.