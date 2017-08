Szerbiában terjeszkedik az OTP

A National Bank of Greece (NBG) görög kereskedelmi bank érdekeltségeinek megszerzésével - a közlemény szerint - az OTP-csoport szerbiai piaci részesedése 5,7 százalékra nő, ezzel a 7. legnagyobb szereplővé válik az országban.



Az OTP banka Srbija a Vojvodjanska banka mellett a görög bank egyéb érdekeltségeit is megszerzi, köztük az NBG Leasing-et, összesen 125 millió euróért (mintegy 38 milliárd forint).



"Az OTP banka Srbija az elmúlt években folyamatosan fejlődött, és várakozásaink szerint e pozitív tendencia továbbra is fennmarad, amelyhez a mostani akvizíció eredményesen járul hozzá" - idézte a közlemény Wolf Lászlót, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesét.



Wolf László emlékeztetett, hogy az OTP stratégiai célja, hogy növelje piaci részesedését azokban az országokban, ahol jelen van. Az elmúlt hónapokban Horvátországot és Romániát követően ez a harmadik bankvásárlás, amelyet végrehajtottak.



"Ugyanakkor továbbra is vizsgáljuk az akvizíciós lehetőségeket, elkötelezettek vagyunk régiós jelenlétünk erősítése iránt. A tranzakció pénzügyi zárására, a szükséges hatósági engedélyek kiadását követően, várhatóan 2017 végén kerülhet sor" - tette hozzá.



"A mostani akvizíció tovább erősíti az OTP Bank szerbiai jelenlétét, illetve hozzásegíti a bankot a hosszú távú jövedelmező működéshez" - mondta Predrag Mihajlovic, az OTP banka Srbija vezérigazgatója.



A Vojvodjanska banka 2016. év végi mérlegfőösszege alapján közel 4,2 százalékos piaci részesedésével Szerbia 9. legnagyobb bankja, jelentős lakossági ügyfélbázissal, univerzális bankként a vállalati szegmensben is aktív.

2016. végén a Vojvodjanska banka és a tranzakció tárgyát képező egyéb szerb eszközök mérlegfőösszege, konszolidált szinten 1,173 milliárd euró, bruttó hitelállománya 810 millió euró volt.



A tranzakció tárgyát képező eszközök sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) az utóbbi két évben 1,9 százalék és 2,3 százalék volt. A Vojvodjanska banka 1405 munkavállalót foglalkoztat, 105 fiókot és 138 ATM-et működtet.



Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója korábban azt mondta: az OTP tavalyi jó eredményei, valamint a bankcsoport mintegy 8 milliárd eurós likviditási tartaléka lehetővé teszi, hogy további bankvásárlásokon is gondolkodjanak, esetleg 4-5 újabb akvizíció jöhet szóba olyan országokban, ahol az OTP növelné a piaci részesedését, de lehet, hogy olyan országokban is megjelennek, ahol még nincs ott az OTP-csoport.



Az NBG, a legnagyobb görög kereskedelmi bank vezérigazgatója a Reuters hírügynökséget a múlt hónapban arról tájékoztatta, hogy a bank szerkezeti átalakításáról az EU-val létrejött megállapodás értelmében megválik balkáni, közöttük romániai, szerbiai, albániai és ciprusi érdekeltségeitől.