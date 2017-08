Szeptember végéig tehetnek panaszt az Interactive Ltd. magyar károsultjai

A bulgáriai székhelyű, Magyarországon engedély nélkül pénzügyi szolgáltatást nyújtó Interactive Ltd. károsult magyar ügyfelei a bolgár pénzügyi felügyelet által a társasághoz ideiglenesen kirendelt pénzügyi tisztviselőnél szeptember 30-ig jelenthetik be panaszukat - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán a honlapján.

​A bolgár pénzügyi felügyelet által kijelölt pénzügyi tisztviselő elérhetőségei a jegybank honlapján (www.mnb.hu) olvashatók.



A magyar ügyfeleknek a panasz bejelentéshez csatolniuk kell a jogos követelésüket igazoló dokumentumokat.





Az MNB közleményében felidézték, hogy a jegybank már folytatott piacfelügyeleti eljárást az Interactive Ltd.-vel (korábban Interactive Brokerage Ltd., illetve Global Markets Ltd.) szemben. Ebben az MNB megállapította, hogy a társaság kamat ígéret és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket, többnyire magyar ügyfeleitől. A szolgáltató ugyanakkor semmilyen tőkepiaci kereskedést nem végzett és Magyarországon nem rendelkezett pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel.



Kiemelték, hogy az MNB a jogsértések miatt ideiglenesen megtiltotta a jogosulatlan tevékenység folytatását, bűncselekmény gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett, és határozatában a társaságot, illetve a tevékenységben érdemben közreműködő három magánszemélyt több millió forintra bírságolta.



A jegybank azonban azt is figyelembe vette, hogy az Interactive Ltd. Bulgáriában bejegyzett, korábban a bolgár pénzügyi felügyelet engedélyével működő szolgáltató, a konkrét ügyfélpanaszok kezelésénél, illetve egyéb ügyfélkövetelésnél a bolgár jog az irányadó.



A bolgár pénzügyi felügyelet, az MNB-hez eljutatott tájékoztatása szerint, idén júliusban a szolgáltatóval szemben ideiglenes vagyonbiztosító intézkedéseket tett, és többek között az ügyfélpanaszok kezelésére egy pénzügyi tisztviselőt is kirendelt a társasághoz - olvasható a jegybank közleményében.



Az MNB az eset miatt ismételten arra hívja fel a figyelmet, hogy a Magyarország területén engedély nélkül nyújtott szolgáltatások igénybevétele még akkor is kockázatos, ha magyar nyelvű honlappal és egyéb eszközökkel kifejezetten a magyar fogyasztókat célozzák, ugyanis ezek a szolgáltatók külföldi joghatóság alatt állnak, és esetükben nem érvényesül a magyar fogyasztó- és befektető-védelmi keretrendszer.