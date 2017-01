Székelyföldön is használnák a pálinka terméknevet

Hargita megye tanácsa hétfő esti rendkívüli ülésén fogadta el azt az elvi határozatot, amellyel csatlakozott a Kovászna megyei kezdeményezéshez.



A Kovászna megyei indítványban felidézték, hogy a 2008-ban elfogadott magyar pálinkatörvény alapján a pálinka megnevezést csak Ausztria négy tartományának kajszibarack párlatai és Magyarország gyümölcspárlatai viselhetik. "Annak ellenére, hogy Székelyföldön a mindennapokban használjuk a pálinka kifejezést, és fogyasztjuk a terméket, mégis a magyarországi pálinkatörvény tiltja a kifejezés használatát. Mi, Kovászna, Hargita és Maros megye tanácselnökei tisztelettel kérjük ezen törvény módosítását az észszerűség mentén, azazhogy Magyarország jelenlegi határain túl is használható legyen a pálinka megnevezés" - áll a dokumentumban.



A dokumentum arra is kitér, hogy Székelyföldön minőségi párlatok készülnek házilag vagy kisüzemekben, ezért kezdeményezik a pálinka felvételét a Székelyföldi Értéktárba.



Korábban az Erdélyi Pálinka Lovagrend képviselői szorgalmazták a pálinka terméknév erdélyi kiterjesztését, és erről tavaly augusztusban a Földművelésügyi Minisztérium illetékeseivel is megbeszélést folytattak. Az erdélyi pálinkakészítők szakmai szervezete azt kérte, hogy a pálinka megnevezést a történelmi Erdély, Bánság és Partium mind a tizenhat megyéjében használhassák a minőséget szavatoló pálinkafőzők.