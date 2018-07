Szállás.hu: több mint 13 százalékkal nőtt a belföldi turizmus

A portál MTI-nek küldött keddi elemzése szerint az egy-, kétéjszakás kikapcsolódások voltak a legnépszerűbbek, a foglalások 77 százalékát tették ki; Budapest, Siófok és Eger voltak a legvonzóbbak. Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Szeged is a legkedveltebbek közé tartoztak, a top 10-es listára még Pécs, Gyula, Debrecen és Miskolctapolca kerültek be.



A Szállás.hu által közvetített forgalom belföldön 20 százalékkal, a külföldre közvetített forgalom pedig 35 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tavalyi második negyedévhez képest 15,9 százalékkal több foglalást regisztrált a Szállás.hu az idei április-júniusi időszakban.



Továbbra is az egy éjszakára szóló foglalások a legnépszerűbbek, az összes foglalás 43 százalékát tették ki. A foglalások harmada két éjszakára szólt, minden 10. pedig háromra. Még mindig az apartman, a vendégház és a panzió a legkeresettebb szállástípusok, a foglalások közel kétharmada szólt ezekbe.



Az átlagos foglalási érték 36 400 forint volt a vizsgált időszakban - fejtette ki Keresztes Nóra marketing menedzser. Ötből négy foglalás 50 ezer forint alatti volt, minden ötödik pedig 50 és 100 ezer forint közötti. Nagyjából minden 5. foglalást fizettek SZÉP-kártyával, szállásonként átlagosan 58 ezer forint értékben - közölték.