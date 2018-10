Szakértő: van még némi tartalék a munkaerőpiacon

Van még némi tartalék a munkaerőpiacon, az ipari és a gyártással foglalkozó területeken friss megoldásokkal enyhíthető a munkaerőhiány, ehhez azonban korábbi évekénél lényegesen többet kell tenni a toborzási munka terén - nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Juhász Csongor, a Prohumán munkaerő-kölcsönző vezetője.



A lap keddi számában az évente mintegy tízezer munkavállalót kölcsönző cég vezetője kifejtette, új megoldásokkal az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, és közvetítettek ki a világ legnagyobb vállalatainak magyarországi üzemeibe.



Robbanásszerű a munkaerőhiány növekedése, tavaly év végéhez képest tizennégy százalékos a növekedés, az egy évvel ezelőtti hasonló időszakkal összehasonlítva pedig huszonhat százalékos ugrást jelent, mintegy harmadával emelkedett a betöltetlen álláshelyek száma - sorolta. Mindez azonban véleménye szerint nem jelenti azt, hogy ne lenne még némi tartalék a munkaerőpiacon. Bizonyos szegmensekben - elsősorban a termelő iparágakban - vannak olyan hatékony módszerek, amelyekkel részint még lehet kezelni az égető munkaerőhiányt, példaként említette, hogy a klasszikus munkaerő-toborzó módszerek már nem elegendőek, lokálisabban kell dolgozni és gondolkozni.



"Azt látjuk, hogy ha mi megyünk el a munkavállalókért, ha az ő nyelvükön szólítjuk meg őket, ha minőségi közlekedési szolgáltatást vagy szállást biztosítunk a részükre, sokan hajlandóak tartósan is munkát vállalni" - mondta. Az ipari és adminisztratív területeken van még egyfajta rejtett, statikus tartalék a munkaerőpiacon, amelyek kiaknázása a HR-szakemberektől és a cégektől is komoly fejlődést igényel: hatékonyan kell például elérni azokat az embereket, akik az elmúlt években kiszorultak a piacról, esetleg közmunkában dolgoznak.



A másik jelentős kihívás a munkaerő megtartása, hiszen a cégek a szűkös kínálat miatt igyekeznek egymástól is elcsábítani a dolgozókat - mondta.