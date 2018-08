Szakértő: már bírságolhat a NAV az online számlázás elmulasztása miatt

Már szankcionálhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online számlaadat-szolgáltatás elmulasztását, számlánként 500 ezer forint is lehet a bírság - hívta fel a figyelmet Sztankó Dániel, az RSM Hungary vezető adószakértője az M1 aktuális csatornán szerdán.



Felidézte: az online számlázásról szóló rendelet július 1-jén lépett hatályba. A NAV egyhónapos türelmi időt adott a vállalkozásoknak, ami július végén lejárt, így az adóhatóság már szankciókkal sújthatja a mulasztó cégeket. A szakértő ugyanakkor kiemelte azt is: a NAV mérlegeli, mit tett a vállalkozás annak érdekében, hogy megfeleljen a szabályozásnak.



Sztankó Dániel elmondta: az online számlázás célja az adócsalások visszaszorítása, a gazdaság fehérítése. A belföldi adózók közötti ügyletekről kiállított, legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó számlákról elektronikus úton azonnal adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak.



A vállalkozások egy része még mindig nem továbbítja online a számlázási adatait a NAV-nak. A multinacionális cégeknél például, ahol az anyacég által preferált vállalatirányítási rendszer az elsődleges, nehéz lehet a számlázó rendszert szinkronba hozni az adóhatóság elvárásaival - mutatott rá. Sztankó Dániel hozzátette, ilyen esetekben a NAV tájékoztatásainak tanulmányozása mellett érdemes akár külső tanácsadó céghez is fordulni.