Sokan veszik hitelből a karácsonyi ajándékot

A fogyasztási hitelek piaca jelentősen nőtt az idén, a karácsony újabb lendületet adott az áruhitelek, a személyi kölcsönök és a folyószámlahitelek iránti keresletnek, egyben a hitelkártya-használat is bővült - derül ki a kereskedelni bankoknak az MTI kérdéseire adott válaszaiból.



Az OTP Bank közölte: az áruvásárlási és a szolgáltatási gyorskölcsönöknél az év vége a legerősebb időszak, az áruhitelek negyedét ilyenkor helyezik ki, a személyi kölcsönöknél ez a hatás kisebb. E piacokon az idén 40 százalékos kal bővülést várnak.



Az MKB Banknál a fogyasztási hitelek iránti érdeklődés nőtt az ünnepek közeledtével - közölte a pénzintézet. A fogyasztási hiteleknél az idén 80 százalék körül növekedést remélnek éves összevetésben - tették hozzá.



Az UniCredit Banknál megjegyezték: november közepétől emelkedtek a hitelkihelyezések a folyószámlahitel, a hitelkártya és a személyi kölcsön esetében is. Mindhárom hiteltípust az idei karácsonyi szezonban a tavalyi ünnepekhez képest nagyobb összegben vették igénybe a bank ügyfelei. A személyi kölcsönnél az emelkedésben az is szerepet játszott, hogy a pénzintézetnél ez évtől már nem csak a saját ügyfelek igényelhetik a terméket. A banknál az idén kihelyezett új fogyasztási hitelek volumene eddig 55 százalékkal nőtt időarányosan az előző évhez képest.



A K&H Banknál a személyi kölcsönök folyósítása idén a becslések szerint 45 százalékkal nő. A pénzintézetnél a piaci folyamatokkal egybehangzóan 2014 óta évről évre bővül a hitelfolyósítás - közölték, de utaltak arra is, hogy a személyi kölcsönöknél mindig a nyári hónapok a legerősebbek.



A CIB Bank élénk keresletet tapasztalt a személyi kölcsönök iránt, ami a tájékoztatásuk szerint azzal is összefügg, hogy a terméktípust év végén újra egy kampányban népszerűsítették. A hitelkártya-használat száma az év utolsó két hónapjában a tavalyi átlaghoz képest tíz százalékkal emelkedett, miközben a hitelkártyás vásárlások összege 16 százalékkal nőtt - közölte a pénzintézet. A CIB-nél a gépjármű-finanszírozás esetében növekvő keresletet tapasztaltak, valamint azt figyelték meg, hogy a magánszemélyek újra a banki finanszírozást választják az alsó-, illetve középkategóriás gépjárművek megvásárlásakor. A folyószámlahiteleknél nem érzékeltek jelentős mozgást.



A Takarékbankot, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-t, az FHB Jelzálogbank Nyrt-t, valamint a takarékszövetkezeteket magában foglaló Takarék Csoport arról számolt be, hogy az elmúlt egy évben 40 százalékkal nőtt az érdeklődés a fogyasztási hiteleik iránt (személyi kölcsönt, folyószámlahitelt és hitelkártya termékeket értékesítenek). Évről évre látható, hogy az ünnepi szezon a fogyasztási hitelek egyik mozgatórugója a csoportnál, amely más pénzintézetekhez hasonlóan akciókkal készült az időszakra - tették hozzá.



A Budapest Banknál azt hangsúlyozták: november végéig a személyi kölcsön kihelyezések 70 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A náluk kibocsátott hitelkártyák száma sem csökkent, holott az MNB honlapján elérhető statisztikák alapján a piac zsugorodott. A karácsonyi bevásárlásoknak köszönhetően decemberben csaknem húsz százalékkal nő a bankkártyás tranzakciók száma a bank ügyfelei körében - jegyezték meg. A gépjármű-finanszírozás iránti érdeklődés is nőtt az idén, közel harmadával nőtt az előző év azonos időszakához képest - közölte a pénzintézet.



A Raiffeisen Banknál azt emelték ki, hogy az ünnep előtt hagyományosan erősebb a hitelkereslet, elsősorban a személyi kölcsönök tekintetében, illetve nő a hitelkártya-használat is.



A Magyar Cetelem Bank arról tájékoztatott, hogy az éves áruhitel kihelyezésük közel 25 százalékát a karácsonyi időszak adja. Ebben az évben az áruhiteleknél mérsékelt, 3-4 százalékos növekedéssel számolnak. A hagyományos "bolti" értékesítés mellett, egyre nagyobb teret nyer az online áruhitel-igénylés - jelezték, hozzátéve, idén 30 százalékkal nőtt az online felületünkön igényelt áruhitelek aránya. A személyi kölcsönöknél 40-50 százalékos növekedést tapasztaltak az idén, és arra számítanak, hogy ez folytatódik az év végéig.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB), amely a tudatos karácsonyi hitelfelvétel érdekében idén is indított kommunikációs kampányt, a napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy a fogyasztási hitelek költségei jelentősen eltérhetnek, ezért érdemes több intézmény ajánlatát is összehasonlítani.



A döntéshez a jegybank szerint a legfontosabb a reklámokban is kötelezően bemutatott teljes hiteldíj mutató (thm) megnézése. A megfelelő termék kiválasztásához további segítséget nyújt az MNB honlapján elérhető hitelválasztó alkalmazás, amely a hazai pénzügyi intézményeknél aktuálisan elérhető valamennyi fogyasztási hitel kondícióját tartalmazza.