Sokan tartoznak nagy összeggel, tartósan az adóhatóságnak

Az adóhatóság negyedévente teszi közzé a tartós adósok listáit, amelyek csak az adózó nevét és címét, illetve székhelyét, valamint a társaságok, vállalkozók esetében az adószámot tartalmazzák, a fennálló tartozás összegét nem ismertetik.



A listán szereplő magánszemélyek közül 29 lakcím nélküli. A 2097 vállalkozás közül 540 működő, illetve csődeljárás alatt álló gazdálkodó, 760 kényszertörlés, 753 felszámolás, 44 pedig végelszámolás alatt áll.



A magánszemélyek és egyéni vállalkozók a 10 milliós küszöbértékkel számolva mintegy 30,22 milliárd forinttal, a cégek a 100 milliós küszöbbel 209,7 milliárd forinttal tartoztak 2016. december végén, együttes minimális tartozásuk mintegy 239,9 milliárd forintra rúgott. A valóságos tartozások azonban sok esetben ennél jóval nagyobbak, hiszen vannak milliárdos tartozású cégek és olyan magánszemélyek is, akikkel szemben százmilliós követelése van az adóhatóságnak.



A cégek között továbbra is gyakorlatilag valamennyi ágazat fellelhető, a listán építőipari, ingatlanforgalmazó, szállítmányozási, borászati, kereskedelmi, logisztikai, marketing vagy például gyógyszergyártó vállalkozás is megtalálható. Jó ideje a tartós adósok között van például a Hospinvest Egészségügyi Befektetési Zrt. és a Gyöngyösi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft., amelyek felszámolás alatt állnak. A tartós adósok közé tartozik többek között a bodajki Studentka Work Iskolaszövetkezet, a mándoki Szabolcs Alapfokú Táncművészeti Iskola, a bajai, kényszertörlés alatt álló MELÓRA Eötvös József Főiskola Iskolaszövetkezet és a budapesti Hétfő Alapítvány is.