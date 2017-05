Sok új lakás épül a Balatonnál, a Velencei-tónál is emelkednek az árak

A lap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivatkozva arról ír, fellendülőben van a nyaralóépítés. A Balaton partján ugyanakkor a lakásfejlesztés is intenzív, a kiadott építési engedélyek és a több ezer, még csak tervezőasztalon lévő ingatlan révén az átadások száma az elkövetkezendő néhány évben fog tetőzni - mondta az újságnak az OTP Ingatlanpont siófoki vezető értékesítési tanácsadója.



Katona Tamás szerint a vásárlók egyre inkább új építésű, part menti, panorámás társasházi lakásokat keresnek. Ezek árszínvonala jóval magasabb, de nem kizárólag a magasabb komfortfokozat, hanem a közvetlen vízkapcsolattal rendelkező építési telkek korlátozott száma miatt is.



Noha a Velencei-tó árai továbbra sem érik el a Balatonét, Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ott is több árfelhajtó tényezővel kell számolni. Egyrészt a székesfehérvári lakáspiac élénkülőben van, ami a közeli településeken is érezteti hatását. Másrészt a Velencei-tó egyes települései a fővároshoz is viszonylag közel fekszenek, ezért sok budapestinek jelenthet alternatívát.