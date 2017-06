Sem az uniós kártya, sem a bankkártya nem helyettesíti az utasbiztosítást

Évente már mintegy félmillió magyar állampolgár számára állítják ki az uniós országokban alapvető orvosi ellátásokra feljogosító Európai Egészségbiztosítási Kártyát, ami minden EU-s országban az ott lakókkal azonos társadalombiztosítási ellátásra jogosítja tulajdonosát, azonban egy utasbiztosítással szemben számos hiányossága van.



A közlemény szerint több uniós országban az állampolgárok önrészt is fizetnek az ellátásért. Komolyabb sérülés vagy betegség esetén egy 10-20 százalékos önrész kifizetése könnyen elérheti az ezer eurós nagyságrendet is. Fontos tudni, hogy az igazolást csak állami szolgáltatók fogadják el, de több nyaralóhelyen csak privát ellátás érhető el, emellett a magánszolgáltatók díjának gyakran csak egy része téríthető az uniós kártyával.



Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban, illetve részben Finnországban az állami szolgáltatók esetében is visszatérítéses rendszer működik, vagyis mind az ellátás, mind a gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülőnek kell megelőlegeznie, mivel az uniós kártya csak az egészségügyi ellátásra terjed ki, ezért például a poggyászkár, vagy a hozzátartozók értesítésének és odautazásának, valamint a hazautazásnak a költségei mind a balesetet szenvedett utast terhelik.



Az FBAMSZ közleménye kitér arra, hogy a magasabb szintű bankkártyák többségéhez kapcsolódik utasbiztosítás is. Ezen a biztosítások mögött legtöbbször komoly biztosító áll, de többségüknél mind a szolgáltatási kör, mind a kártérítési összegek felső határa igen limitált.



A szolgáltatás gyakran egyedi feltételekhez kötött, így például az utazási szándékot előre jelezni kell a biztosító felé, vagy az érvényesség feltétele lehet az is, hogy a kártyát már előzetesen használják az adott országban. Fontos, hogy főleg nagyobb utazások előtt az utazók nézzék át a bankkártya-biztosítás feltételeit, emellett Európán kívüli utazásnál érdemes összetettebb biztosítást kötni.



A hazai piacon jelenleg 15 biztosító kínál utasbiztosítási termékeket. Célszerű a betegség, baleset és poggyászkár esetében megvizsgálni a térítési limiteket. Azt is ajánlják, hogy az utazók nézzék át az úgynevezett kizárásokat, így általában nem biztosítható az a betegség, amely már az utazás előtt fennállt. Emellett a terhességgel kapcsolatban előálló problémákat sem fedezi minden utasbiztosítás - hívja fel a figyelmet az FBAMSZ közleménye.