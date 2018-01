Saját futárszolgálattal oldaná meg a szállítási nehézségeket az Extreme Digital

Saját futárszolgálat indítását és első külföldi hagyományos üzletének megnyitását is tervezi az Extreme Digital e-kereskedelmi cég - írja keddi lapszámában a Világgazdaság.



Várkonyi Balázs, a cég ügyvezető igazgatója a lapnak elmondta, hogy tavaly az online vásárlók száma Magyarországon hárommillió fölé emelkedett, ami nemcsak bővülő forgalmat és erősödő versenyt, hanem nehéz logisztikai feladatot is jelent. Az Extreme Digital annak érdekében, hogy megtartsa piaci pozícióját, a tervek szerint 2018 második felében elindítja saját futárszolgálatát.



Az ügyvezető azt is elmondta, hogy cége, amely Magyarország mellett a román, osztrák, cseh, szlovák, szlovén és bolgár piacokon működtet online áruházat, az internetes és a fizikai boltokat ötvöző modellt követi, és hamarosan megnyílik első külföldi üzlete is Romániában.



A cégvezető szerint tavaly csaknem 20 százalékos növekedéssel 360 milliárd forint fölé nőhetett a magyarországi online kiskereskedelmi piac forgalma, az idén pedig várhatóan hasonló mértékű bővüléssel a 430 milliárdot is túlszárnyalhatja - olvasható a Világgazdaságban.