Rekord mennyiségű villamos energiát használt fel az ország tavaly

A tájékoztatás szerint az ország tavaly 45 057,4 gigawattóra(GWh) villamos energiát használt fel.



A valós növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva azonban még magasabb, 2,73 százalék lehet az egyre növekvő számú, háztartási méretű kiserőművek (HMKE) termelését is figyelembe véve - írja közleményében a MAVIR.



A beépített napelemes háztartási termelőegységek teljesítőképessége 2017 végére elérte Magyarországon a 201,26 megawattot (MW), de ez közvetlenül nem jelenik meg a rendszeradatok között. Összehasonlításképpen a közleményben szerepel, hogy a Paksi Atomerőmű egy blokkja 500 megawatt kapacitással rendelkezik.



Tavaly nemcsak az éves felhasznált mennyiség, hanem az egy napon belüli bruttó rendszerszintű villamosenergia-felhasználás is új történelmi csúcsot ért el, a MAVIR 2017. január 27-én 146,87 gigawattóra villamosenergia-fogyasztást regisztrált - tájékoztatott a társaság.



A felhasznált mennyiségen belül a villamosenergia-import részaránya valamelyest csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest: 2016-ban 28,9 százalék, míg 2017-ben 28,6 százalék volt az éves átlag - közölte a MAVIR.



Tihanyi Zoltán, a MAVIR rendszerirányítás és nemzetközi kapcsolatok vezérigazgató-helyettese a közleményben rámutatott arra, hogy a rekord mértékű igény zökkenőmentes kielégítését mindvégig biztosította a hazai átviteli hálózat, a szélsőséges időjárási események következtében három alkalommal következett be az átviteli hálózati elemek fizikai sérülését is okozó esemény.