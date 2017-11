A Rába csoport az idén az első háromnegyed évben 30,8 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, 6,4 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, a harmadik negyedévben 9,2 milliárd forintot, ami 9,1 százalékos bővülés - közölte a Rába Járműipari Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán.



Az IFRS szerinti konszolidált jelentés szerint a csoport adózott eredménye a harmadik negyedévben 2,85 millió forint volt, 8 százalékkal kevesebb mint egy éve, a kilenc havi profit 715,88 millió forintot tett ki, 40,4 százalékkal nőtt. A kamat- és adófizetés, tőketörlesztés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) a harmadik negyedévben 5,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 567 millió forintra nőtt, a háromnegyed évi 6,7 százalékkal 2,554 milliárd forintra emelkedett. Kiemelték: a vállalat mindhárom üzletága EBITDA és üzemi szinten is nyereséggel járult hozzá a kiváló gazdálkodási eredményekhez. A közlemény szerint a cég fő piacain Európában és tengerentúlon is nőtt az aktivitás, amelyhez a társaság rugalmasan alkalmazkodott is. A vállalatnak a növekvő alapanyagárak ellenére sikerült megőriznie 8,3 százalékos árbevételhez mért hatékonysági szintjét - hangsúlyozták a közleményben. Kiemelték azt is, hogy a társaság folytatja tavaly elkezdett beruházási programját. A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág a futómű, az alkatrész és a jármű üzletág alkotja.



Stratégiai exportpiacai az Európai Unió, a Független Államok Közössége (FÁK-országok) és az Egyesült Államok. A győri székhelyű cég részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában kereskednek, a papírok a szerdai kereskedést 1275 forinton zárták. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 1345 forint, a legalacsonyabb 1112 forint volt