Rába Csoport: folytatódó forgalombővülés, tovább élénkülő piacok

Rába csoport rövid eredménykimutatás (2018. I-II. név) m HUF 2017

I-II. név 2018

I-II. név Változás 2017

II. név 2018

II. név Változás Árbevétel 21 629 24 477 13,2% 11 104 12 107 9,0% Bruttó eredmény 4 890 5 339 9,2% 2 571 2 551 -0,8% Bruttó fedezet 22,6% 21,8% -0,8%p 23,2% 21,1% -2,1%p EBITDA 1 990 2 060 3,5% 1 212 1 015 -16,3% EBITDA szint 9,2% 8,4% -0,8%p 10,9% 8,4% -2,5%p Üzemi eredmény 996 1 044 4,7% 732 494 -32,6% Nettó pénzügyi eredmény -44 -154 -245,9% -49 -130 -166,9% Teljes átfogó jövedelem 713 639 -10,4% 540 243 -55,0%

A Rába európai és tengerentúli kulcspiacain a várakozásoknak megfelelően jelentős – több szegmensben ét számjegyű – növekedés volt megfigyelhető, ami igazolja a Rába stratégiai célkitűzéseit és ütem szerint megvalósuló modernizációs beruházásának fókuszpontjait.A piacok élénkülését rugalmas mű ödéssel övette le a társaság, megőrizve eredményességét 2018. I-II. negyedévében: csoportszintű operatív nyeresége meghaladta az egymilliárd forintot özel 5 százalékos emelkedés mellett. A Rába kiváló észpénztermelési hatékonyságát bizonyítja, hogy az alapanyagárak növekedése ellenére is 8,4 százalékos volt az EBITDA szintű eredményesség, a csoportszinten megtermelt EBITDA nyereség pedig étmilliárd forintra rúgott. A vállalat mindhárom üzletága EBITDA és üzemi szinten is nyereséggel járult hozzá a kiváló gazdálkodási eredményekhez.A Rába az idei év első hat hónapjában is megőrizte stabil likviditási pozícióját. A nettó hitelállomány szintje 2018 első félévében is az iparágban szokásos mérté alatt maradt. A nyereséges és hatékony operáció eredményeként a saját tő mérté 6,2 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához épest.„A növekedést mutató piaci örnyezetben folyamatosan bővül a Rába értékesítése, ugyanakkor a termelékenységünkkel és a hatékonyságunkkal szemben támasztott övetelményeknek is sikerrel felelünk meg stabil pénzügyi hátterünkkel és vevői igényekre szabott termelésünkkel. Stratégiai piacainkra koncentrálunk elsősorban, ám folyamatosan modernizálódó gyártási technológiánk és kapacitásaink további üzleti lehetőségek kiaknázását is lehetővé teszik." – emelte ki Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnö -vezérigazgatója.