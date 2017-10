Profession.hu: majdnem minden szakterületre elért a munkaerőhiány

A profession.hu csütörtöki közleménye szerint éves összehasonlításban 17 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben a portálra feltöltött álláshirdetések száma, ugyanakkor majdnem 45 ezer új munkakereső regisztrált.



A legnépszerűbbek a területi képviselői állások, a hirdetők legnagyobb része viszont továbbra is főleg szakmunkát kínál, ezen belül bolti eladókat keresnek a legtöbben. A portál szerint ez összefügghet az elmúlt hónapok áruházi sztrájkjaival, hiszen a július-szeptemberi időszakban csaknem 1700 eladói állást kínáltak, ami 29 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, de az előző negyedévhez képest is 8 százalékos emelkedést jelent. A betöltetlen árufeltöltő pozíciók és más anyagmozgatási vagy rakodási munkakörök hirdetéseinek száma ennél is jelentősebb mértékben, 71 százalékkal, a fizikai, segéd- és betanított munkák száma pedig 92 százalékkal ugrott meg tavalyhoz képest - tették hozzá.



A kínálat legnagyobb részét kitevő szakmunkás hirdetések száma 38 százalékkal nőtt egy év alatt. Építőipari és ingatlan kategóriában 79 százalékkal bővült a kínálat, ami a portál szerint az ágazat munkaerőhiányát mutatja.



A közlemény szerint vidéken nem változott a meghirdetett állások száma, Budapesten viszont 18 százalékos az emelkedés tavalyhoz képest.



A munkáltatók 40 százaléka 1-3 éves szakmai tapasztalatot ír elő, de egyre többen nem kérnek gyakorlatot: a jelentkezők 46 százaléka ilyen állásokra pályázik. A portál adatbázisa szerint a hirdetők a végzettség iránti elvárásaikat is egyre lejjebb adják, a tavalyi több mint 36 százalékról 29 százalékra csökkent a főiskolai végzettséget igénylő állások aránya, 32 százaléknál pedig már a középiskolai végzettség is megteszi. A pályázók 51 százaléka középiskolai, 21 százaléka főiskolai végzettséget igénylő állásokra jelentkezik - írták.



A közlemény idézi a cég toborzási üzletágának vezetőjét, Szigeti Nikolettát, aki szerint mérnöki vagy pénzügyi területen továbbra is elengedhetetlen a felsőfokú végzettség, a nyelvtudás és a szakmai tapasztalat.