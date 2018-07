Pomázi Gyula: 59 hónapja folyamatosan nő a kiskereskedelmi forgalom

A kiskereskedelmi forgalom 59. hónapja folyamatosan nő - mondta Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán kedden, a legfrissebb adatokat kommentálva.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi tájékoztatása szerint a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 7,2, naptárhatástól megtisztítva 7,8 százalékkal haladta meg májusban az előző év azonos időszakit.



Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 5,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,1 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.



A helyettes államtitkár hangsúlyozta, a családok jövedelmének emelkedése jelentős hatással van a kereskedelmi forgalomra. Kiemelte a nem-élelmiszer termékek, a tartós fogyasztási cikkek vásárlásának bővülését. Kitért arra is, hogy az üzemanyagok forgalma szintén jelentősen nőtt, egyebek mellett a szolgáltatások igénybevétele, a turizmus, az utazások élénkülése miatt.



A béremelések folyamatosan növelik a háztartások jövedelmét, a tárca arra számít, hogy a következő hónapokban is dinamikusan bővül majd a fogyasztás, így a kiskereskedelem is tartós növekedés elé néz - jelezte Pomázi Gyula.