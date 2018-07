PM-helyettes államtitkár: a kormányzati intézkedések segítik a lakásépítések növekedését

A lakásépítések dinamikus növekedésében jelentős szerepe van az otthonteremtési programnak, valamint a kedvezményes lakásáfának - mondta Balogh László, a Pénzügyminisztérium (PM) helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfőn, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait kommentálva.



A KSH azt közölte, az első fél évben 6517 új lakás épült, 30,2 százalékkal több, mint egy évvel korábban.



A helyettes államtitkár kiemelte a hatéves bérmegállapodás hatását is, mint mondta, a reáljövedelmek növekedése szintén hozzájárul a lakáspiaci kereslet élénküléséhez.



A kereslet élénkülését jelzi a lakáshitelek felfutása, január-májusban 300 milliárd forint fölé emelkedett az új lakáshitelek összértéke, ez 36 százalékos növekedést jelent éves összevetésben - tette hozzá.



Balogh László meghatározónak nevezte a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), összesen 81 ezer háztartás kérelmét fogadták be 232 milliárd forint értékben.



A helyettes államtitkár megjegyezte azt is: a használt lakások piacán szintén dinamikusan nő a forgalom, tavaly több mint 150 ezer lakás cserélt gazdát, az idei első félévben pedig további 4 százalékos bővülést mértek.