PM-államtitkár: a csok nagyban hozzájárult az építőipar jelentős fellendüléséhez

Az építőipar elmúlt években lezajlott jelentős fellendüléséhez a 2013 óta bekövetkezett gazdaságpolitikai fordulat mellett a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) is nagyban hozzájárult - jelezte Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartásért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



A PM államtitkára annak kapcsán beszélt erről, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden publikált adatai szerint az idei első három negyedévben 10 ezer 218 új lakás épült, 28 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Budapesten 2154 lakást vettek használatba, 29,8 százalékkal többet, mint 2017 első kilenc hónapjában, a megyei jogú városokban 19,7 százalékkal, 2730-ra nőtt az új lakások száma. A többi városban 23,3 százalékkal több, 3173 lakás készült el, de legjobban, 47,4 százalékkal a községekben emelkedett az átadott lakások száma (2161).



Banai Péter Benő elmondta: a csok a 2016-os bevezetése óta megerősítette az építőipari fellendülést, de napjainkban már ez az iparág is komoly kapacitás- és munkaerőhiánnyal küzd.



"Ez már pozitív probléma, a kormány a munkaerőgondok enyhítésére azt teheti, hogy azokat az építőipari vállalkozásokat támogatja, amelyek növelik hatékonyságukat, így például korszerű gépekkel pótolják a hiányzó munkaerőt" - mutatott rá az államtitkár.



Banai Péter Benő arra is utalt, hogy az elmúlt években nagyarányú reálbér-emelkedés következett be az országban, emiatt a lakásépítések jelentős bővülése mellett - a kereslet-kínálat hatására - magasak maradtak a lakások árai.