Pénzvisszatérítés vagy levásárlás? Ezekkel a feltételekkel vihető vissza a karácsonyi ajándék

Üzletben vásárolt hibátlan termék cseréjét vagy vételárának visszatérítését a vásárló nem követelheti meg a kereskedőtől – figyelmeztet a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME) és a CP Contact. A gyakorlatban az üzletek többsége mégis önként vállalja a rossz méretű, duplán megvásárolt vagy egyszerűen csak nem szimpatikus termékek visszavételét.



Igaz, ennek feltételei boltról boltra alapvető eltéréseket mutatnak. Az eligazodást a CP Contactnak a FOME megbízásából 50 hazai üzletlánc körében elvégzett kutatása igyekszik segíteni.



„Aki katalógus- vagy webáruházban, esetleg árubemutató keretében vásárolt, annak egyértelmű a helyzete: törvény szerint a vásárlástól 14 napon belül joga van elállni és ebben az esetben a vételárat is vissza kell kapnia – magyarázza Siklósi Máté, a CP Contact ügyvezető partnere. – A különféle termékfajtákat kínáló üzletláncok vásárlóinak azonban a visszavétel módját és határidejét tekintve is komoly eltérésekkel kell számolnia." A cégek több mint kétharmada visszaadhatja a vételárat is

A vizsgált 50-ből 30 kereskedelmi cég nyugta esetében a használatba nem vett terméket visszafogadja, vételárát pedig visszafizeti. További 5 üzletben az üzletvezető dönt arról, hogy pénzt ad vissza, vagy csupán a levásárlást engedélyezi.



A pénzvisszafizetés kapcsán egyértelmű szektorális trendek is felfedezhetők: míg a ruházati áruházak és a hiper- és szupermarketek mindegyike, bizonyos feltételekkel a barkács- és parfümboltok is megengedik ezt a lehetőséget (bizonyos feltételekkel), addig például a könyvesboltok esetében pénzvisszakérési lehetőséget egyáltalán nem biztosítanak a vásárlóknak.

Általában 30 napunk van intézkedni



A pénzt visszafizető üzletláncok több mint fele körülbelül egy hónapnyi időn belül nyitott erre a gesztusra. E lista alsó harmadában 10-14 napos időszak a leggyakoribb, a sort a Játéksziget és a Rossmann zárja 3-3 nappal. Az OBI és az Aldi 60-60 nappal az átlag felett van, ám a dobogón a Deichmann (730 nap), az IKEA (365 nap) és a J. Press (182 nap) állnak. Előzni azonban ők sem tudják a JYSK-et, amely egyáltalán nem határozott meg időkorlátot.



A levásárlási lehetőséget tekintve (az itt korlátlan lehetőséget biztosító JYSK kivételével) a szórás szintén 2 nap és 3 év között alakul, a többség ugyanúgy a bevált 30 napot biztosítja. Néhány cég teljesen eltérő időszakot enged a pénzvisszafizetésre, illetve a levásárlásra: a Marionnaud és a H&M például 10, illetve 30 napig adja vissza a vásárlók pénzét, de a levásárlást 1, illetve 2 évig engedik.



További lehetőség a cserére a vásárlási utalvány, ami általában még hosszabb, akár többéves gondolkodási időt biztosít a vásárlóknak. Ebben a tekintetben a Kika és a Media Markt a listavezető 5-5 éves lejáratú utalványaival. Nem mindig könnyű a tájékozódás

„A felmérésnek fontos tanulsága volt az is, hogy írásbeli hirdetmény híján a vásárló a nem hibás termékek visszavételi feltételeiről gyakran csak telefonos vagy személyes ügyfélszolgálati tájékoztatást kap a kereskedőktől – mutat rá dr. Hajnal Zsolt, a FOME elnöke. – Ebben a tekintetben a honlapokra sem nagyon lehet építeni: a témában csupán az üzletek 20 százaléka ad eligazítást webes felületén, a többi legfeljebb az online vásárlásra vonatkozó tudnivalókat rögzíti, illetve csak idegen nyelven érhető el."



Fontos tudni azt is, hogy hiába nem jogszabályi elvárás, hanem önkéntesség alapján zajlik a hibátlan termékek visszavétele, a vállalt és közzétett feltételeknek szigorúan eleget kell tenni, attól eltérni egyedi elbírálás alapján kizárólag pozitív irányba lehet.