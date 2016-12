Parragh László: a kamara kiszámítható és korrekt marad

Hozzátette, hogy a kamara megőrzi szakmaiságát, a magyar gazdaság, az üzleti élet érdekei mentén erősíteni fogja a az együttműködést a kormánnyal.



Az MKIK elnöke úgy értékelte, hogy 2016. a magyar gazdaság számára a nemzetközi elszigetelődésből való kitörést hozta, és az unortodox gazdaságpolitika elismerését jelentette, hogy mind a három nagy hitelminősítő az országot a befektetési kategóriába sorolta stabil kilátással.



Kedvező üzleti környezetet teremt a vállalkozások számára, hogy a magyar gazdaság 2013 óta tartós növekedési pályán mozog, a külső és belső egyensúly kedvezően alakul, az alapkamat alacsony, alig van infláció, a külkereskedelmi aktívum jelentős, a folyó fizetési mérleg többlete 2016-ban tovább nőtt és várhatóan meghaladja a GDP 6 százalékát, az államadósság stabilan csökken, ezen belül a devizaadósság aránya a 2011. évi 52 százalékról jelentősen apad, 2016. végén közelíti a 25 százalékot - emelte ki Parragh László.



A kamara elnöke méltatta a kormány, a munkaadók és munkavállalók között megkötött bérmegállapodást, amely fordulatot hozhat a bérfelzárkóztatásban.



A kamarai évzárón Parragh László az előttük álló kihívások között említette 2017-ben a fiatal szakmunkások európai versenyének, az EuroSkills 2018. évi budapesti rendezvényének megfelelő előkészítését, ami egyebek közt azért is fontos, mert először tartják a versenyt a közép-kelet-európai térségben.



Az MKIK elnöke úgy látta, hogy a jövőben is hozzá kell nyúlni évtizedes struktúrákhoz, például a közoktatáshoz, a középfokú iskolákhoz, a felsőoktatáshoz, a felnőttképzéshez, a kutatás-fejlesztés-innováció intézményrendszeréhez, hogy e területeket gazdaságközelivé tegyék. Véleménye szerint az átalakított Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkájában a vállalkozásokhoz, az ügyfelekhez való viszonyban a szolgáltatás szemléletet kell erősíteni.



Úgy vélte, a termelékenység, hatékonyság, versenyképesség javítását továbbra is napirenden kell tartani, mert ez minden országban központi helyen szerepel, és tudomásul kell venni, hogy a gazdaságnak technológiai fejlesztésre van szüksége, ami kevesebb élőmunkát igényel, továbbá digitalizálni kell az egész gazdaságot, hogy ne maradjon le az ország a nemzetközi versenyben.



A kamara előrejelzése szerint 2017-ben a gazdaság érdemi növekedésére lehet számítani, ebben a húzóerő a lakossági fogyasztás bővülése, illetve az export egészséges aránya lesz, ami optimális esetében 2017-ben akár 4 százalék, vagy afölötti gazdasági bővülést is hozhat. A hitelminősítői besorolásban valószínűleg további javulás lesz. Számítani lehet az európai uniós források gyorsuló beérkezésére, valamelyest élénkülhetnek az üzleti befektetések, beruházások - mondta Parragh László.