Pár nap és itt van Black Friday - mutatjuk az igazi "ingyenhitel" titkát

ide kattintva olvashatnak arról, hogy milyen akciókat dobnak be a webáruházak. Közeleg Black Friday -olvashatnak arról, hogy milyen akciókat dobnak be a webáruházak.

Az első és legfontosabb, hogy sose az ügyleti kamatot nézzük. Fotóillusztráció: Kisalföld-archívum

kalkulátor segítségével. Ha hitelre van szükségünk, bátran használjuk ezeket a legkedvezőbb lehetőségek felkutatásához! A hitelek, hitelkártyák összehasonlítása ma már gyors és egyszerűsegítségével. Ha hitelre van szükségünk, bátran használjuk ezeket a legkedvezőbb lehetőségek felkutatásához!

Bár szerencsére a magyar lakosság egyre nagyobb része van tisztában azzal, hogy nincs olyan tárgyi ajándék vagy eszköz, amiért megéri súlyosan eladósítani magunknak hosszú időre, továbbra is sokan vannak azok, akik kölcsönből rendezik ilyen céljaikat.Számukra jelenthet csábítást ilyenkor a kedvezményes személyi kölcsön, ártatlannak tűnő áruhitel, vagy visszatérítéssel kecsegtető hitelkártya. Ugyan mindhárom pénzügyi eszköz segítheti a tudatos vásárlókat, hogy a lehetőségekhez képest jó üzletet kössenek, a Bank360 pénzügyi szakportál szakértői szerint nem árt óvatosnak lenni, odafigyelni a részletekre, és betartani néhány szabályt, hogy később se okozzon keserű szájízt a hitelből vett ajándék.Az első és legfontosabb, hogy sose az ügyleti kamatot nézzük, ha arra vagyunk kíváncsiak, mennyibe kerül a hitel. Ennek megállapítására szolgál a THM, azaz a teljes hiteldíj mutató, amely az ügyleti kamaton felül olyan költségeket is tartalmaz, amelyek biztosan felmerülnek még az ügylet során.Ilyen tétel lehet például a számlavezetés vagy a folyósítás díja. A kölcsönök THM-eit összehasonlítva objektívebb képet kaphatunk arról, hogy melyik bank ajánlata a kedvezőbb. Ha személyi hitelre van szükségünk, a legkönnyebben kalkulátorral tudjuk összehasonlítani a kölcsönöket, akár THM szerint is.Rengeteg üzlet kínál hatalmas betűkkel hirdetve 0 százalékos hitelt, ami gyakorlatilag részletfizetéses vásárlást jelent. Nagyon jól jöhet akkor, ha éppen nincs annyi pénzünk, amennyibe a kiszemelt termék kerül. Ekkor is nagyon fontos, hogy a 0 százalékos kamat helyett 0 százalékos THM-et keressünk, hiszen ez jelenti a valódi "ingyenhitelt".Sok esetben azonban más a helyzet, és olyan áruhitel-konstrukcióról van szó, amelyet hitelkártyával együtt kapunk meg. Ennek a kártyának azonban vannak fenntartási költségei, illetve igen magas a kamat, ha nem fizetjük vissza a hitelkártyáról felhasznált összeget a türelmi időszakon belül, amikor is tényleg kamatmentesen használhatjuk a bank pénzét.Több pénzintézet is akciózik ilyenkor a megnövekedett érdeklődésre való tekintettel. Érdemes lehet kihasználni ezeket. A Provident például kifejezetten a vásárlók ünnepét célozva indította útjára Black Friday kölcsönét a korábbiaknál kedvezőbb kamatozással 150 000 forintos hitelösszegig, az MKB Bank pedig kötelező számlanyitás nélkül és 40 százalékos Philips kedvezménykuponnal kínálja személyi kölcsönét december 20-ig. Találhatunk továbbá időszakos kamatkedvezményt az OTP Bank, a Budapest Bank, a Cofidis és a Cetelem kínálatában is. Utóbbi 20 000 forintos utalványt is ad a feltételek teljesítésével az igénylőknek.Ha már fizetjük egy ideje a felvett hitelt, érdemes időről időre körülnézni a piacon, hogy van-e olcsóbb, alacsonyabb kamatozású kölcsön, amivel kiválthatjuk a meglévőt. Az adósságrendezés módszerével hatékonyan csökkenthetjük törlesztőrészletünket, sőt, akár több hitelt - például hitelkártya-tartozást és folyószámlahitelt - rendezhetünk egyetlen kedvezőbb adósságrendező kölcsönnel."Bármennyire is sulykolja belénk az üzlet, hogy most azonnal kell döntenünk, ha olcsón akarjuk a terméket, a kölcsön felvétele nem játék és nem lehet elhamarkodott a választás. Adjunk magunknak kellő időt, hogy a legjobb döntés szülessen, hiszen azonos hitelösszeg mellett két ajánlat között több tíz-, akár százezer forintos különbségek lehetnek" - tanácsolja Veres Patrik, a Bank360 szakértője.