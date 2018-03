Pályamódosítás: menni vagy maradni?

Álmaink beteljesítése sok befektetést igényel, és ez igaz a karrierváltásra is. A karriercélú megtakarítások összegyűjtése akár hónapokat, sőt éveket is igénybe vehet. A gyorsabb eredmény érdekében érdemes megvizsgálni a személyi kölcsön* igénylés lehetőségét is, amelyet ma már néhány órán belül, akár az otthonunkból egyszerűen online is igényelhetünk. Ezzel a megoldással pedig hamarabb megvalósíthatjuk az álmainkat, és kiegyensúlyozottabban élhetjük a mindennapjainkat.

A könnyen elérhető karrier átképzési lehetőségeknek köszönhetően viszont bárki válthat, ha annak érzi szükségét. Mivel napjaink nagy részét a munkával töltjük, így az is fontos, hogy elégedettek legyünk azzal.Az Eurostat felmérése szerint a magyarok több, mint 20%-nak a munkavégzés nagyfokú elégedetlenséggel jár együtt, így Európai viszonylatban az alsó harmadot foglaljuk el. Mindemellett tízből csak hat magyar közepesen elégedett azzal, amit csinál, így a potenciális átképzések száma Magyarországon elég nagy.A legnépszerűbbek az IT képzések, - derül ki a kutatásból - , mivel 340- 360 ezer forintos kezdőfizetéssel kecsegtetik az embereket három - négy hónapos képzés után. De nemcsak az IT terület vonzza a váltani vágyókat : pénzügyi-számviteli ügyintéző, bérügyintéző, sportedző, valamint a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző voltak a legnépszerűbbek.Mivel ezek a képzések pénzbe kerülnek, érdemes gondolkodni rajta, ezt milyen forrásból fizetjük. Ilyenkor érdemes több lehetőségen is elgondolkodni.- mondta Dr. Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának igazgatója.Ha eldöntötte az ember mit szeretne, akkor nyilván megéri a befektetés: A World Happiness Report tanulsága szerint elég sok munkával kapcsolatos tényező befolyásolja boldogságunkat. Ilyen többek közt a változatos munkavégzés, anyagi biztonság, de főleg az, hogy szeressük, amit csinálunk.