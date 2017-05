Ősszel indulhat újra a hazai baromfiexport

Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnök-igazgatója a lapnak elmondta, hogy a hazai víziszárnyas-termelés a felére eshet vissza az elmúlt évhez képest. Több olyan ország is van, például Japán, Dél-Korea vagy Dél-Afrika, amely a magyar baromfi meghatározó piacának számít, ám a madárinfluenza miatt nem szállítható oda baromfihústermék, még akkor sem, ha olyan régióból származik, ahol nem bukkant fel az utóbbi hónapokban a kór. Az unió piacán ezek a baromfitermékek értékesíthetőek ugyan, ám nyomott árakon.



A közvetlen károkat, amely a mintegy 3,2 millió leölt baromfi miatt 3,2 milliárd forintra tehető, az állam megtéríti a tenyésztőknek. A terméktanács felmérései szerint ugyanakkor mintegy 6-6,5 milliárd forint közvetett kár is érte a baromfiágazatot.



Csorbai Attila bízik abban, hogy a kormány és Brüsszel közötti tárgyalások eredményeképpen a magyar baromfiágazat a madárinfluenza okozta károk ellentételezésére jelentős forrásokhoz jut. A terméktanács elnöke azzal kalkulál, hogy a közvetett károk akár felét is megkaphatják uniós forrásokból a magyar baromfitartók.