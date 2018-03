˝Oscar-díjas˝ magyar popcornból küldenek kóstolót Scarlett Johanssonnak

A Mogyi egyedülálló terméke a vajkaramellel bevont gömbalakúra pattogtatott kukorica, a Caramoon, mellyel újabb, immár harmadik nemzetközi díját söpörte be Moszkvában a cég. Európa egyik legnagyobb popcorngyártójának új fejlesztése akár innovációs "Oscar Díjnak" is nevezhető Best Innovation Product díjat nyert a moszkvai Prodexpón. A Mogyi legújabb terméke két kontinensen már bizonyított. Szeptemberben Dubaiban a Yummex Expo Best Snack Innovation díjat nyerte el, Párizsban pedig a Best Snack kategória győztese lett.



Az elsöprő sikereken felbuzdulva a gyártó elhatározta, hogy díszdobozban küld kóstolót Scarlett Johansson párizsi popcorn üzletébe, a Yummy Pop-ba. A világ egyik legjobban fizetett színésznője 2016 év végén nyitotta meg pattogatott kukorica shopját, ahol egyedi ízvilágú gourmet popcornok közül válogathatnak a vevők.



A Mogyi újítása első hallásra talán kissé merésznek tűnhet, de azért három nemzetközi díj nem lehet véletlen. Egyértelműen bizonyítja az innováció sikerét. Már a márka elnevezése is különleges: a Caramoont ugyanis a Hold eleganciája ihlette.



A Caramoon egyedisége többek között abban áll, hogy egy olyan különleges kukoricafajtából készül, amely természetes módon gömb alakúra – vagy akár mondhatjuk, telihold formára – pattog ki, így egyenletesen vonható be az édes vajkaramellás mázzal. Bár ez egy szokatlan ízkombináció, hiszen a pattogatott kukoricára gondolva legtöbbünk elsőként sós ízvilágra asszociál, sikerét a nemzetközi elismerések mellett az eladások is igazolják: piacra kerülése óta több mint 2 millió tasak fogyott ebből a termékből, amely mára már több mint 23 országban, köztük Thaiföldön és Izraelben is kapható.



– Folyamatosan növekvő érdeklődést tapasztalunk mind a szakma, mind a fogyasztók részéről, ami az eladásokban tapasztalható pozitív tendenciában is megmutatkozik. A szakma elismeri, és különböző rangos díjakkal honorálja a termékcsaládnak a szegmensre gyakorolt pozitív hatását, a fogyasztók pedig értékelik, hogy valódi, izgalmas újdonsággal találkozhatnak ebben a kategóriában – mondta el Szabados Erhard, a Mogyi Kft. marketing vezetője.



A Caramoon-nal valóban magasra tette a lécet a Mogyi a popcorn szegmensben. Egy igazán különleges, elegáns kategóriát teremtett, melyet a termék mindkét variánsa joggal képvisel: az egyedülálló ízélményt a friss pattogtatott kukorica és az édes vajkaramella párosa adja, amit a földimogyorós változatnál a darált, pörkölt földimogyoró egészít ki.



A pattogatni való kukorica kategóriában Európa egyik legnagyobb gyártójának számító Mogyi tavalyi éves nettó árbevétele több mint 24 milliárd forint volt. Hazánkban kb. félezer alkalmazottal és 165 termelővel dolgoznak együtt. A kukoricát saját termeltetési rendszerükön keresztül szerzik be, és a vetőmagtól az asztalra kerülésig saját kézben tartják a folyamatot. A vállalat 27 országban van jelen, ebből 7 országban saját leányvállalattal. Termékeik több országban is piacvezetők.



P.S. Amint Scarlett válaszol, jelentkezünk a részletekkel!