Ön váltana? Informatikus-kőművesek kellenek

Mit gondol ön az informatikusokról? – tette fel a kérdést nem szakmabeli, 18–65 éves magyarok körében végzett online kutatása keretében a Net- Academia Oktatóközpont. Számos tévhitre derült fény.

Azzal ma már szinte mindenki tisztában van, hogy az informatikusok jóval az átlagon felül keresnek. Régen ugyanakkor sok sztereotípia élt velük kapcsolatban, szerencsére ezek mostanra a köztudatban halványodni látszanak. A válaszadók többsége szerint az informatikusoknak jó a humora, párkapcsolatban élnek és egyáltalán nem ápolatlanok.

A pozitív megítélés ellenére azonban mégsem választják tömegesen ezt a szakmát, a kutatás eredményei alapján azért, mert túlgondolják az informatikussá váláshoz szükséges feltételeket. Minden ötödik válaszadó úgy gondolja, hogy informatikusnak születni kell. A megkérdezettek szerint ahhoz, hogy valakiből informatikus legyen, gyakorlatilag elengedhetetlen a logikus gondolkodás, a kreativitás és a magas intelligencia. Pedig ez nem így van.

„A piacról ma már nem zsenik hiányoznak, hanem több tízezer olyan szakember, aki meglévő építőkockákból képes összeállítani, felépíteni valamit. Lényegében »informatikus-kőművesek« kellenek, akiknek még csak egyetemi diplomára sincs ehhez szükségük" – mondta Litkei Péter, a NetAcademia Oktatóközpont ügyvezetője.

A kutatás hátteréről



A NetAcademia online kutatásán 1064 fő 18–60 éves internetező vett részt. Az adatfelvételre 2017. október 18. és november 16. között került sor. Az adatok a magyar munkaképes lakosság egészére nézve nem reprezentatívak, de a témával kapcsolatos trendek felvázolására alkalmasak.

Minden tizedik válaszadó úgy gondolja, hogy képtelen lenne váltani egy teljesen új szakmára. A kutatás azt is vizsgálta, hogy azok, akik nyitottak a váltásra, milyen áldozatokra lennének hajlandók annak érdekében, hogy az átlagoshoz képest jóval magasabb, bruttó 600 ezer forintos fizetést kapjanak. Egy éven át átlagosan heti 19 órát áldoznának fel szabadidejükből tanulásra a válaszadók. „Ahhoz, hogy valaki informatikussá képezze át magát, még ennyire sincs szükség. Egy nemrégiben indult, nulla előképzettséget feltételező képzés keretében például fél év alatt, átlagosan heti 6,5 óra befektetéssel válhat bárki webfejlesztővé, melynek végeredményeként a bruttó 600 ezer forintos fizetés 1 év távlatában reális cél" – tette hozzá Litkei Péter. A szakember hozzátette, a válaszadók azt is jelentősen túlbecsülik, hogy az informatikussá váláshoz milyen mértékű anyagi befektetésre van szükség.Egyébként a normál élethez is egyre inkább kellenek informatikai ismeretek. „Mi úgy látjuk, hogy 10–15 év múlva az általános tudás része kell hogy legyen a technológia alaposabb ismerete, enélkül senki nem tud majd boldogulni a hétköznapokban" – tette hozzá a szakember.