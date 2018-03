Ön szerint mennyit ér az otthona? Mutatjuk az értékbecslés fontos lépéseit

A hiteligénylés talán leghosszadalmasabb fejezete az értékbecslés elkészítése: bár a bankok is igyekeznek ennek idejét a lehető legkisebbre csökkenteni, azért még így is több napos procedúráról van szó. Feltéve persze, hogy az értékbecslő mindent rendben talál, illetve az ügyfél is benyújtotta az összes szükséges dokumentumot.Egy nagyobb összegű hitel igénylésének már jelentősebb kezdeti költségei is lehetnek, melyek közül az egyik legjelentősebb tétel éppen az értékbecslés. A megkérdezett bankoknál 20 és 37 ezer forint közötti költségről beszélhetünk. Az összeg azonban nem csak az adott banktól, hanem az ingatlan típusától is függ.Általánosságban nem vesz annyira sok időt igénybe az értékbecslés:telik egy értékbecslés elkészítése. Azt azonban több bank is kiemelte, hogy ezeket a határidőket akkor tudják tartani, amennyiben minden a legnagyobb rendben zajlik. Bővebb részletek a Pénzcentrum