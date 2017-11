Olcsóbban adja az e-vonatjegyet decembertől a MÁV

Az utasok a menetrendváltástól - december 10-től - öt százalékkal olcsóbban vásárolhatják meg vagy vehetik át jegyeiket jegykiadó automatából. A díjcsökkenés nemcsak az alaptarifában, hanem az egyéb kedvezményekre, felárakra is érvényesíthető.



A kinyomtatott vagy mobileszközön bemutatott menetjegyek a jelenlegi három helyett tíz százalékkal lesznek olcsóbbak. Az elővétel lehetőségét a vasúttársaságok már december 8-tól megnyitják.



A szolgáltatók egyes alacsonyabb kihasználtságú járataikra húsz százalékkal olcsóbban kínálhatják az e-vonatjegyeket. A kedvezményes körbe elsősorban az utazási csúcsidőn kívüli, jellemzően hajnalban, késő este, szombaton délután vagy vasárnap délelőtt közlekedő vonatok kerülhetnek be. A vasúti rezsicsökkentésben érintett járatok a menetrendekből egyértelműen azonosíthatóak lesznek. A nagyarányú kedvezménnyel várhatóan a Budapest-Szombathely-Zalaegerszeg, Budapest-Tapolca, Budapest-Nagykanizsa-Keszthely, Budapest-Pécs, Budapest-Sátoraljaújhely-Eger, Budapest-Záhony, Budapest-Lökösháza, Budapest-Szeged viszonylatokon legalább 100 kilométer távolságra közlekedő egyes vonatok utasai élhetnek.



Például egy Miskolcról a fővárosba tartó utas a teljes árú díjhoz képest menetjegyét automatából vásárolva akár több mint 190 forinttal, mobiltelefonján bemutatva mintegy 400 forinttal, csúcsidőn kívüli járatra elektronikus jeggyel felszállva akár 800 forinttal is kevesebbet fizethet egy Intercity vonaton. A kedvezmények kizárólag jegyekre szólnak, bérletvásárlásra nem vehetőek igénybe, de a GYSEV szolgáltatásaira is érvényesek.



A fejlesztési tárca a bevezetés után egy évvel a vasúttársaságokkal közösen értékeli majd a kedvezményrendszer jelentős bővítésének hatásait, eredményeit, mérlegeli az indokolt finomhangolás lehetőségeit.