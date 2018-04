Olcsóbb lesz a motorosoknak az e- matrica

Új termék, kedvezményes havi motoros e-matrica is vásárolható május 1-jétől, ára bruttó 2500 forint lesz - tájékoztatta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. az MTI-t. A motorosoknak eddig a D1-es havi e-matricát kellett megvenni 4780 forintért. Az útdíjfizetési szolgáltató felidézte, a motorkerékpárt használók a heti e-matricát eddig is féláron válthatták meg.



Az évközi jogszabályváltozás a motoros szezon kezdetére lehetővé teszi a kedvezményes havi jogosultság megvásárlását is. A bevezetéshez szükséges rendszerfejlesztéseket és teszteket a NÚSZ Zrt. elvégezte és időben lezárta - közölték. A NÚSZ értékesítési statisztikái szerint 2016-ban több mint 76 ezer heti motoros e-matricát vásároltak az úthasználók 112,1 millió forint értékben, míg 2017-ben több mint 84 ezret 124,2 millió forint értékben.