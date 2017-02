OLAF-jelentés: Medgyessy elismerte, hogy megkereste az európai hivatal

Tarlós: a nemzetbiztonsági bizottság tagjai megnézhetik az OLAF-jelentést



Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságából három párt képviselői is jelezték, hogy megtekintenék az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 4-es metró beruházásáról szóló jelentését - közölte a főpolgármester a Népszavával.



Tarlós István a napilapnak adott, pénteken megjelent interjúban azt mondta, szeretné, ha a pártok ismernék a jelentés tartalmát, ezért ajánlotta fel a parlamenti bizottság tagjainak, hogy nála megtekinthetik a jelentést. De nekik is írásban kell vállalniuk, hogy az abban szereplő neveket nem adják ki - hangsúlyozta.



A főpolgármester az OLAF-jelentés részleteiről, amelyet a Figyelő csütörtökön hozott nyilvánosságra, azt mondta, "ami a jelentésből most nyilvánosságra került, az szinte teljes egészében megfelel a valóságnak". A 2010 utáni időszakot egyetlenegy észrevétel érinti a jelentés nyolcvan megállapítása közül, ez a 2006-ban 2012-ig szerződtetett ellenőrző mérnök cseréje. Ráadásul ezzel a szabálytalansággal a korábbi, az OLAF által súlyosan szabálytalannak minősített állapotot szüntettek meg 2010 után - tette hozzá.

Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök az Indexnek pénteken elismerte, hogy megkereste őt a 4-es metró és az Alstom-szerződések ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF).Az egykori kormányfő ugyanakkor az internetes oldalnak úgy fogalmazott: érthetetlen, kívül esik minden racionalitáson, hogy ráhatása lett volna a szerződés megkötésére. Ezt azzal indokolta: rossz viszonyban volt Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnökkel és az SZDSZ politikusaival is.Medgyessy Péter szerint azért nonszensz, hogy bármi szerepe lett volna az Alstommal kötött szerződések megkötésénél, mert nem volt már miniszterelnök 2005-ben, amikor az első 4-es metróval kapcsolatos hirdetmények megjelentek, sem 2006-ban amikor az első pályázatokat kiírták. "Politikai értelemben sem lehetett ráhatásom, hogy az Alstommal szerződjön a főváros, hiszen köztudottan rossz volt a viszonyom az akkori vezetőkkel, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel és a szabad demokratákkal, akik Budapestet vezették."Mint arról az Indexnek beszámolt, az OLAF megkeresésére azt válaszolta: az Alstommal metróügyben sem direkt, sem indirekt kapcsolat soha nem volt.Medgyessy Péter nem volt az AssistConsult Kft. tulajdonosa, sem tisztségviselője, amikor az szerződött az Alstommal, azután vette vissza a céget, miután 2006-ban megszűnt a parlamenti képviselői mandátuma. Ekkor pedig nem bontotta fel a folyamatban lévő, korábbi szerződéseket, nem is lett volna joga hozzá.A kormány pénteken tette nyilvánossá a 104 oldalas, angol nyelvű OLAF-jelentést. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta: a 4-es metró beruházásának összértéke 452 milliárd forint volt, ebből a gyanú szerint 272 milliárd forint érintett csalással vagy szabálytalan felhasználással, 166 milliárdot pedig elloptak.A fejlesztéshez 76 milliárd forintot használtak fel a Közlekedési Operatív Program terhére, ebből 59 milliárd forint volt az Európai Unió hozzájárulása, és ez utóbbi összeget követelheti vissza az Európai Bizottság.Medgyessy Péter 2002 és 2004 között volt miniszterelnök.A Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője azt közölte a 4-es metróról szóló OLAF-jelentés nyilvánosságára reagálva, hogy aki lop, annak a börtönben a helye, tartozzék bármelyik párthoz.Gréczy Zsolt az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében azt írta: az eddig feldolgozott adatokból az látszik, hogy a 2010 előtti és a 2010 utáni városvezetés is érintett lehet az ügyben, valamint felmerült Medgyessy Péter volt miniszterelnök felelőssége is.Mint fogalmazott, aki magas kormányzati, önkormányzati pozícióban lop a közösből, az még nagyobb bűnt követ el erkölcsi és politikai értelemben is.A DK-s politikus egyúttal a mostani kormány felelősségre vonását is kilátásba helyezte.A kormány pénteken tette nyilvánossá a 104 oldalas, angol nyelvű OLAF-jelentést. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta: a 4-es metró beruházásának összértéke 452 milliárd forint volt, ebből a gyanú szerint 272 milliárd forint érintett csalással vagy szabálytalan felhasználással, 166 milliárdot pedig elloptak.A fejlesztéshez 76 milliárd forintot használtak fel a Közlekedési Operatív Program terhére, ebből 59 milliárd forint volt az Európai Unió hozzájárulása, és ez utóbbi összeget követelheti vissza az Európai Bizottság.A Jobbik üdvözli a 4-es metróról szóló OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatalát, amely kapcsán neveket akar hallani.Tokody Marcell Gergely, az ellenzéki párt fővárosi képviselője pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy szakértőik már vizsgálják a 104 oldalas dokumentumot."Várjuk, hogy a folyamatban lévő nyomozás fényt derítsen rá, hogy a jelentésben szereplő szerződéseket a jelzett cégekkel kik kötötték, és az aláírók kiknek az utasítására jártak el" - fogalmazott a politikus, aki felháborítónak tartja, hogy nemhogy elítéltek, de még csak vádlottak sincsenek az ügyben. Bírálta azt is, hogy a károkozás - visszafizetési kötelezettség esetén - minden dolgozó magyar embernek 13 ezer 500 forintot venne ki a zsebéből.Az MSZP üdvözölte a 4-es metróról szóló OLAF-jelentés nyilvánosságát, ugyanakkor reményének adott hangot, hogy a dokumentum eredeti.Az ellenzéki párt azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy elfogulatlan és pártatlan vizsgálatot várnak el, amely tisztázza, milyen mértékben felelősek az ügy érintettjei."Akiről kiderül, hogy bűnözött, az üljön, és fizesse vissza a pénzt" - emelte ki az MSZP.A kormány pénteken tette nyilvánossá a 104 oldalas, angol nyelvű OLAF-jelentést. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta: a 4-es metró beruházásának összértéke 452 milliárd forint volt, ebből a gyanú szerint 272 milliárd forint érintett csalással vagy szabálytalan felhasználással, 166 milliárdot pedig elloptak.A fejlesztéshez 76 milliárd forintot használtak fel a Közlekedési Operatív Program terhére, ebből 59 milliárd forint volt az Európai Unió hozzájárulása, és ez utóbbi összeget követelheti vissza az Európai Bizottság.Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése egyértelműen bizonyítja a baloldali kormányok és a 2010 előtti budapesti városvezetők felelősségét a 4-es metróberuházás korrupciós botrányában - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.Csepreghy Nándor közölte: a jelentést már 2016 végén megkapta a kormány, ám adatvédelmi okokból - az adatvédelmi hatóság véleményének kikérése után - csak most hozták nyilvánosságra.Az elmúlt 13 év legnagyobb korrupciós ügye miatt az országnak várhatóan 59 milliárd forintot kell visszafizetnie az Európai Unió számlájára - tette hozzá.A politikus elmondta: a 4-es metró beruházásának összértéke 452 milliárd forint volt, ebből a gyanú szerint 272 milliárd forint érintett csalással vagy szabálytalan felhasználással, 166 milliárdot pedig elloptak. A fejlesztéshez 76 milliárd forintot használtak fel a Közlekedési Operatív Program terhére, ebből 59 milliárd forint volt az Európai Unió hozzájárulása, és ez utóbbi összeget követelheti vissza az Európai Bizottság - fűzte hozzá.A négy éven át tartó nyomozás eredménye szerint a kifogásolt szerződések - egy kivételével - 2010 előtt, vagyis a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány, illetve a Demszky Gábor-féle városvezetőség regnálása alatt született - ismertette. Ez azt jelenti, hogy minden idők legkorruptabb beruházása a baloldali kormányokhoz köthető - jelentette ki.Felkérték a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy február végéig fogalmazza meg a jelentéssel kapcsolatban a saját álláspontját, és megkeresik annak a lehetőségét, hogy a költségvetés visszakövetelhesse az érintett politikusoktól és cégektől a büntetés összegét - mondta Csepreghy Nándor.A 104 oldalas, angol nyelvű OLAF-jelentés már elérhető a kormany.hu oldalon.A főváros honlapján, a budapest.hu oldalon közzéteszik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 4-es metró beruházásáról szóló jelentésében észrevételezett szerződések, megbízások dátumát - közölte Tarlós István pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.A főpolgármester felsorolta az említett dokumentumok dátumát, az észrevételek, egy kivételével, a 2010 előtti időszakra vonatkoznak. Az OLAF szerint a 2010 utáni egyetlen szabálytalanság egy sokkal súlyosabb, korábban előidézett szabálytalanságra vezethető vissza - közölte Tarlós István.Mint elmondta, az ellenőrző mérnök esetében komoly összeférhetetlenségi szabálytalanság volt, és 2010 után kénytelenek voltak közbeszerzési eljáráson kívül mérnököt kijelölni. Az OLAF a közbeszerzési eljárás elhagyását kifogásolta, de hozzátette: figyelembe kell venni, hogy egy rendkívül súlyos szabálytalanságot szüntetett meg a főváros, illetve a BKV.Tarlós István érthetetlennek nevezte, hogy az OLAF miért nem hozza nyilvánosságra saját jelentését, miközben odaadja másoknak, a nyilvánosságra hozatal esetleges következményeire figyelmeztetve. Mint elmondta, a Miniszterelnökség arról tájékoztatta, hogy a zárójelentésben szereplő információk más hazai és nemzetközi hatóságok bírósági eljárásainak megindítását is eredményezhetik.Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármesternek a 4-es metró kapcsán tett kijelentéseire reagálva elmondta: a metró bekerülési ára nem 452 milliárd, hanem 406 milliárd forint, és az a 82 milliárd forintos összeg, amellyel Demszky szerint 2010 és 2014 között emelkedtek a költségek, "nem létezik".Mint kifejtette, a 2010-es októberi főpolgármesteri választást követő hivatalba lépése után 1166 vállalkozói többletkövetelés várta. A többletkövetelések összege 60 milliárd körüli volt, nem 82 milliárd forint, és ezeket a többletköveteléseket 2010 előtt halmozták fel - mondta Tarlós István.Kérdésekre válaszolva a fővárosi tömegközlekedési megállók síkosságmentesítéséről elmondta, hogy az ügyben személyesen intézkedett.Az 2024-es olimpiarendezés kapcsán indított aláírásgyűjtésről Tarlós István kijelentette, ha lesz népszavazás a kérdésben, akkor annak az eredményét tiszteletben tartja majd.Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke a Magyar Nemzettel azt közölte: az OLAF-jelentés az első betűjétől az utolsóig a nyilvánosságra tartozik, mert abban a 4-es metró beruházásánál elköltött magyar és uniós közpénzekről van szó. Hozzátette ugyanakkor, hogy a teljes nyilvánosságról csak az adatgazda OLAF dönthet.A NAIH elnöke szerint az uniós adatvédelmi rendelkezések miatt erre Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek kellene, illetve kellett volna decemberben megkérnie a brüsszeli szervezetet.A Magyar Hírlapnak Péterfalvi Attila azt mondta, a nyilvánosságra hozatal legfeljebb az ügyészségi nyomozás érdekeit sérthetné, de erre vonatkozó kérdésére nem kapott választ a legfőbb ügyésztől.A napilap emlékeztetett: a Figyelő csütörtökön nyilvánosságra hozta, hogy a vezérlőrendszereket szállító Siemens 31,7 milliárdos szerződésénél 21,6 milliárd, az alagútépítő Bamco-konzorcium 62 milliárdos megbízásából 8 milliárd, az állomások belsőépítésével megbízott Swietelsky 40 milliárdja után 7,6 milliárd forintnyi uniós támogatást kell visszafizetni. A Strabag-Hídépítő Zrt. a Baross téri állomás szerkezetépítéséért kapott 3,7 milliárd forintot, ebből 2,5 milliárd forintot kérhetnek vissza, míg az Alstommal kötött szerződés miatt a teljes 22,9 milliárd forintot vissza kell téríteni.