Októbertől durván megemelkednek a közjegyzői díjak, azonban vannak kivételek

Egy-egy hitelfelvételnél akár az eddigi kiadásnak a többszöröse lehet a közjegyzői díj, számszerűsítve akár több mint százezer forint is lehet a különbség"

“Egyrészt ezért is érdemes a hitelfelvétel előtt alaposan áttekinteni a bankok ajánlatait vagy szakértő segítségét kérni, mert könnyen elképzelhető, hogy lesz bank, amelynél nem kell a közjegyzői díjat kifizetni. Másrészt azért fontos a körültekintő választás, mert a legolcsóbb és legdrágább hitelek havi törlesztőrészletében jelentős eltérések lehetnek. A teljes visszafizetendő összegben pedig milliós különbség is elképzelhető. Így a körültekintő választással az emelkedő közjegyzői díj is megspórolható"

A lakáshitelpiac lendületesen emelkedett az elmúlt 1-2 évben és a folytatásban is bővülés várható.- mondta Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője.az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó állami kamattámogatású jelzálogszerződéseknél például nem nőnek a díjak.Nem a közjegyzők díjának emelkedése az egyetlen változás a lakáshitel-felvevők számára, ami októbertől életbe lép. A hitelfelvételi szabályok is szigorodnak, ami a biztonságosabb konstrukciók irányába terelheti a lakosságot.- fogalmazott Trencsán Erika. Szerinte azért is fontos feltérképezni az ajánlatokat, mert lehet, hogy lesz olyan bank, amely a közjegyzői díjat elengedi, de magasabb kamatokat és ezáltal nagyobb havi törlesztőrészletet kér.A BankRáció.hu 16 bank szeptember végi ajánlatán alapuló összeállítása szerint tekintélyes különbségek lehetnek a bankok lakáshitel-feltételei között.A teljes visszafizetendő összegben pedig akár 5-7 millió forintos differencia is elképzelhető. A kedvezőbb hitelkonstrukcióval megtakarítható összeg sokszorosa az októbertől emelkedő közjegyzői díjaknak.