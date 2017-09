Október végéig jelenthető be a jövő évre tervezett egyszerűsített foglalkoztatás

A közlemény szerint a közfoglalkoztatási törvény szerinti egyszerűsített foglalkoztatást egyszerűbbé kívánják tenni jövőre. Ezért a Belügyminisztérium és az állami foglalkoztatási szervezet az idénymunkával érintett időszakokban úgy kívánja tervezni a közfoglalkoztatási programok létszámait, hogy megfelelő számú aktív státuszú álláskereső állhasson a munkáltatók rendelkezésére.



A NAK -nak a kormányzattal közös álláspontja, hogy a közfoglalkoztatási programok és a helyi idénymunkák közt megfelelő összhangnak kell lennie, ami biztosítja a mezőgazdasági munkák időbeni elvégzését. Ehhez azonban a gazdálkodók aktív közreműködésére is szükség van.



Fontos tudni, hogy a gazdálkodók számára előzetes bejelentés nem jár foglalkoztatási kötelezettséggel. Az október 31-ig előzetesen bejelentett igénylésben egy tervezett számot kell leadni, ami nem jelenti azt, hogy kötelezően ki is kell a járási hivatalnak közvetítenie az álláskeresőket, hanem csak egy várható keretet megadni a jobb tervezhetőség érdekében.



A munkáltatóknak lehetőségük van arra is, hogy a tényleges egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaerőigényüket közvetlenül annak felmerülése előtt (amikor már előre pontosan látják, hány főre van szükségük) az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (illetve fővárosi kerületi) hivatalok számára bejelentsék - tartalmazza a közlemény.