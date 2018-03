OKSZ: a tavalyinál nagyobb forgalomra számítanak a kereskedők a húsvéti időszakban

A vásárlók alkalmazkodtak a négynapos ünnephez, csütörtökön tömegek voltak a boltokban, és várhatóan szombaton is hosszú sorok lesznek, mert nyitva tartanak az üzletek - jelezte a főtitkár.



A csendesebb január és február után húsvét körül az iparcikkek forgalma is megugrik, például a játékforgalom 20 százaléka a húsvéti időszakhoz kötődik. Emellett a szezonális hatások is megjelennek, nő a kertészkedéshez, a lakásfelújításokhoz, a tavaszi ruhatárhoz, a szabadidős tevékenységekhez köthető termékek forgalma - fejtette ki Vámos György. Hozzátette: az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iparcikkeknél is legalább 50 milliárd forintos többlet várható.



A főtitkár hangsúlyozta: a bérek jelentős ütemű növekedése miatt bátrabban költenek a vásárlók, ezért a korábbinál forgalmasabb évre számíthat a kiskereskedelem az idén.