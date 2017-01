Nincs több elvitel az IKEA éttermeiben

Az IKEA-t is megkavarta, ahogy átírták az éttermi szolgáltatások adózásának szabályait. A cégnél úgy döntöttek: bizonytalan ideig nem engedik, hogy a vásárlók elvigyék a helyben készült ételeket tőlük -A lapnak elmondták: mindkét magyarországi üzletükben leállt az ételek elvitele. Arra egyelőre nem tudtak válaszolni, hogy meddig tart ez a felfüggesztés.A Magyar Nemzet ma arról írt, hogy több étterem is egységesen 27 százalékos áfával számol, amit viszont törvénysértőnek is találhatnak. Ezért sokan inkább a kárt vállalják be, kikerülve a kockázatokat.A gyakorlatban ugyanis szinte lehetetlen követni, hogy mikor melyik áfával kell számolni: például ha az ételt helyben eszik, arra 18 százalék az áfa, de ha futár viszi ki, akkor 27.A pecsenyesütők, a lángososok és büfékocsisok sem számlázhatnak olcsóbban, ha csak pult vagy "körbefutó deszka" szolgál a fogyasztás helyéül, azaz önkiszolgáló az egység.