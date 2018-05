NGM: egyre többen dolgoznak, egyre jobban megéri dolgozni

Egyre többen dolgoznak és egyre jobban megéri dolgozni Magyarországon: 2010 óta harmadára, történelmi mélypontra csökkent a munkanélküliség, az adócsökkentéseknek és béremeléseknek köszönhetően egyre több pénz marad a munkavállalóknál, a reálbérek több mint öt éve töretlenül emelkednek - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden a munka ünnepe alkalmából az MTI-vel.



A közleményben kiemelik: a történelmi bérmegállapodással jelentősen nő a minimálbér, a szakmunkás minimálbér és a tavalyihoz hasonlóan idén év elején is kimagasló, 10 százalék feletti volt a reálbér-emelkedés.



A nemzeti kormány céljai változatlanok, a teljes foglalkoztatás mellett azon dolgoznak, hogy a gazdasági növekedés eredményét a munkavállalók is egyre inkább érezzék. A folyamatosan növekvő béreket a közszférában megvalósult béremelések, az adócsökkentések, valamint a gazdasági konjunktúra is segíti - írták.



2010 elejéhez képest 56 százalékkal voltak magasabbak a családi kedvezmény nélkül számított nettó bérek 2018 elején. Ezzel párhuzamosan a reálbérek is több mint 32 százalékkal, a családi adókedvezmények beszámításával több mint 38 százalékkal emelkedtek nyolc év alatt. A növekvő bérek és a munkából élők számának dinamikus növekedése a magyar gazdaság fellendülését érdemben támogatja, a költségvetés egyensúlyának megőrzése mellett - közölték.



A négyszázalékosnál nagyobb GDP-növekedés a keresetek további emelkedését vetíti előre, ami a foglalkoztatottak számának bővülésével párhuzamosan az életszínvonal töretlen javulását eredményezheti a következő időszakban - olvasható az NGM közleményében.