Német lap: a VW a világ legnagyobb autógyártója, az Audi nem érte el a várakozásokat

Továbbra is a Volkswagen csoport (VW) a világ legnagyobb autógyártója, a német társaság tavaly minden korábbinál több gépjárművet adott el, és rekordnagyságú bevételre tett szert - írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap a VW belső, előzetes adataira hivatkozva. A VW nem nyilvános számításai alapján nagyjából 10,7 milliót gyártmányt értékesítettek 2017-ben, ami történelmi csúcs és nagymértékű növekedés az egy évvel korábbi 10,3 millióhoz képest. A VW így második éve a világ legnagyobb autógyártója.



A Toyota ismét a második, a japán társaság 10,4 millió autót adott el 2017-ben. A VW az árbevételben is új csúcsot állított be tavaly, első alkalommal érte el a 220 milliárd eurós (68 200 milliárd forint) határt. Egy évvel korábban 217,3 milliárd eurós bevételre tett szert. Az adózás utáni nyereségről még nincsenek adatok. Az első becslések szerint a profit bőven meghaladhatja a 10 milliárd eurót. A kiugró eredmények mindenekelőtt a robbanásszerűen fejlődő kínai piacon elért növekedésnek tulajdoníthatóak - írta a Bild am Sonntag.



A csoport egyes márkáit tekintve nagyon jól teljesített a Skoda és a Seat, a dízelbotrány miatt válságba jutott Volkswagen eredménye pedig javult. Az Audi eredménye nem érte el a várakozásokat. A VW a névadó Volkswagen, az Audi, a Skoda és a Seat típusú személyautók mellett olyan luxusmárkák gyártója, mint a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, illetve a Ducati sportmotorkerékpár. Saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.