Nem várható lazább költségvetés a választási évben sem

A választási költségvetés ellen hat a szabályalapú költségvetés és a Költségvetési Tanács (KT) is - közölte Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán.Mindennek az a lényege - mondta -, hogy az alkotmányos előírások szerint nem költhet annyit egy ország, ami meghaladja anyagi lehetőségeit, teherbíró-képességét. Olyan választási költségvetést, ami forrás nélküli költekezést és a hatalom megtartást vagy megszerzést szolgálja, ma már Európa legtöbb országában sem lehet csinálni, mivel a fékek be vannak építve a gazdaságba - fejtette ki.Kovács Árpád úgy vélte, a béremeléseket Magyarországon nem a választás közelsége hozta, hanem az, hogy a korábbi bérekkel nem lehetett a gazdaságot már fenntartani. A bérlemaradás már versenyképességi károkat okozott, ezért a bérfelzárkóztatási lépéseket meg kellett tenni - jegyezte meg.A következő évi költségvetés elfogadásáról elmondta, a világon mindenütt programokban gondolkodnak, aminek fontos eleme a költségvetés megalkotása. Így, ha a korai költségvetésnek megvannak a feltételei, akkor hasznos, ha nem, akkor nem kell erőltetni - tette hozzá és úgy vélte, Magyarországon most megvannak az ehhez szükséges feltételek.A magyar gazdaság idei első két havi teljesítményéről költségvetési szempontból Kovács Árpád a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában ugyancsak hétfőn azt közölte, hogy a januári adtatok kifejezetten kedvezőek voltak - a bevételek szépen teljesültek, a kiadások is rendben voltak -, a februári számok pedig még nem érkeztek meg ugyan, de az előzetes ismeretek alapján azok is rendben lesznek.A februári adtatok hétfőn érkeznek meg - mondta a Költségvetési Tanács elnöke.