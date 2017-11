Nem került a magyarországi IKEA áruházakba a megnőtt diklórbenzol szintű termékekből

Káros anyag került több IKEA-bútorba

Az IKEA Magyarország megjegyezte azt is, hogy a megnövekedett diklórbenzol szint, amely a BASF cég gyártási hibája során került bizonyos termékekbe, nem jelent egészségügyi kockázatot.A vizsgálat során megállapították, hogy a megnőtt diklórbenzol szintű termékeket a logisztikai folyamat korábbi pontján kiszűrték, a magyarországi áruházakba ezekbe a termékcsaládokba tartozó termékek nem kerültek.Hangsúlyozták, hogy a termékek biztonságosak, senkire nem jelentenek veszélyt, így az IKEA nem is hívja vissza azokat.(MTI)A német vegyipari óriás BASF számos matrac- és bútorgyártó ügyfelét augusztus 25. és szeptember 29. között rendkívül magas mérgező diklórbenzol tartalmú alapanyaggal látta el, köztük az IKEA-t is - derül ki a Portfolio cikkéből A német cég matracok gyártásához használt alapanyagot, poliuretán habot is gyárt, ennek gyártásába csúszott hiba augusztus végén. A habba került diklórbenzol egyebek mellett légfrissítő termékek összetevőjeként használják, erősen rákkeltő, légzőszervi megbetegedéseket okoz, irritálhatja a bőrt és a szemet.A BASF október elején észlelte a hibát, amelyről azonnal értesítette ügyfeleit, de a gyártók addigra már a negyedét felhasználták a mérgező alapanyagnak. Közleményükben jelezték, a termékek nem károsak az emberi egészségre. Ennek ellenére több gyártó leállította a probléma után a termelést.A mérgező anyagből gyártott matracok azonban bizonyos bútor- és lakásfelszerelési áruházak - így az IKEA kínálatában is felbukkantak, több országban is, köztük Magyarországon is. Az IKEA még vizsgálja, hogy a szóban forgó termékek mely hazai áruházakba kerülhettek be. Az első megállapítások szerint a probléma a matracok és bútorhuzatok körébe tartozó terméket érinthet:ezek a MORGEDAL, MATRAND, MYRBACKA, HÖVÅG, HAFSLO és HYLLESTAD termékcsaládba tartozó egyes termékek, illetve a HOLMSUND, EKERÖ, FRIHETEN, STRANDMON, KLIPPAN, VALLENTUNA, EVERTSBERG és KIVIK termékcsaládba tartozó egyes termékek.Tájékoztatásuk szerint az IKEA "mindenütt, minden termékében tiltja a diklórbenzol használatát; ezzel együtt a vállalat szerint a megnövekedett diklórbenzol szintnek semmilyen egészségügyi kockázata nincs, a magyar vásárlókat nem érinti semmilyen veszély. Mivel az IKEA elsődleges fontosságot tulajdonít a termékek biztonságának és minőségének, a gyártási hiba és annak kivizsgálása jelenleg is tart, a vásárlókat folyamatosan tájékoztatjuk."