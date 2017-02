Nem kereshetne többet 10 millió eurónál a Volkswagen vezérigazgatója

A Volkswagen AG igazgatótanácsa a felső vezetők javadalmazásának átalakítására készül, és ennek keretében 10 millió euróban maximálná a vezérigazgató juttatásait.



A felügyelőbizottság február végi ülésén tűzi napirendre a javaslat megvitatását - értesült a dpa hírügynökség a konszern belső köreiből. A Handelsblatt német gazdasági lap is hasonló információról számolt be hétfőn.



A tartományi kormányzattól és a konszern üzemi tanácsától származó javaslat tízmillió euróban maximálná a cégvezér éves javadalmazását, a többi felsővezetőét pedig ennél alacsonyabb összegben. A vezetők éves javadalmazásán belül növekedne a fix bér aránya, és csökkenne a rugalmas juttatásoké, ami eddig a bér többszörösére is rúghatott.



Bernd Osterloh, a konszern üzemi tanácsának elnöke és a felügyelőbizottság tagja szerint szigorúbb feltételekhez kell kötni a vezető bónuszának teljes összegű kifizetését.



Jörg Hofmann, az IG Metall szakszervezet elnöke a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung lapnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy "a múlt kétszámjegyű millió eurós csillagászatian magas összegeit nem lehet a társadalom előtt jó szívvel képviselni, de még csak megindokolni sem, hacsak nem a teljesítmény- és felelősség-arányosság elvének a megcsúfolásával".