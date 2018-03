Nébih ellenőrzés: csak 5 alkalommal volt probléma az eddigi ellenőrzések során

A tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában, március 1. és 18-a között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai 1958 létesítményt kerestek fel, 5 alkalommal korlátozták az adott élelmiszer- vállalkozás tevékenységét, valamint 74 esetben róttak ki bírságot, amelynek összege meghaladta a 7,3 millió forintot - közölte a Nébih kedden a honlapján.



A tavaszi ellenőrzés-sorozaton a szezonra jellemző termékeket vizsgálták a szakemberek, így például a pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítményeket, a tojást, az édesipari termékeket, az alkoholos italokat, valamint a szezonális zöldség- és gyümölcsféléket. Az akció új elemeként a Nébih idén a kereskedelemben kapható tojásfestékeket is megvizsgálta és megállapította, hogy a jelölés szerint csak természetes színezékeket tartalmazó tojásfestékek valóban nem tartalmaztak mesterséges színezéket.



Ehhez kapcsolódóan megjegyezték, hogy az országszerte megmintázott 44 tojásfesték csomagból 126 különböző tojásfestéket vizsgált meg a hivatal laboratóriuma és csupán egy esetben fordult elő, hogy egy piros festék a jelölésen feltüntetett azorubin (E122) helyett neokokcint (E124) tartalmazott. A 2017-es tavaszi szezonális vizsgálat "félidős" adataival összehasonlítva, idén kevesebb higiéniai hiányosságot tapasztalt a hatóság, az ellenőrzött termékeknél viszont több minőségi, valamint összetételbeli probléma adódott, mint egy évvel ezelőtt, a nyomon követhetőség viszont egyértelműen javult (2,2 százalékról, 1,3 százalékra mérséklődött a hiányosságok aránya).



A közleményben felidézték, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén március 1-jén is elindult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, amit Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára rendelt el. Annak érdekében, hogy az ünnepek idején is kiváló minőségű és biztonságos élelmiszerek kerüljenek a családok asztalára, az ellenőrzés-sorozat egész húsvét hétfőig tart - olvasható a Nébih közleményében.