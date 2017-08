Ne lepődjön meg, ha a közeljövőben már robotok építik fel a házát!

Az ausztrál Fastbrick Robotics úttörő az építőipar robotizálásában (illusztráció)

Nyugat-Európában már a kőművesmunkák automatizálása jelenti a kézzel fogható jövőt - nyilatkozta a pénteki Népszavában Csorba Kázmér, az Építőgép-Forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége (ÉBSZ) elnöke. Magyarországon is egyre több építőipari vállalkozó ismeri fel, hogy technológiai fejlesztések nélkül kihullhat a rostán.Sok vállalkozó a megrendelések idei robbanásszerű növekedése miatt korszerűsíti eszközparkját, a konjunktúrát a lízingpiacon is érzékelik. Az építőipari gépekre a lízingcégek 8,33 milliárd forintot helyeztek ki az első fél évben, ez 33 százalékos növekedést jelent a múlt év azonos időszakához képest - közölte a Magyar Lízingszövetség.Az építőipari gépek lízingje iránti kereslet az ágazat fellendülésével magyarázható - kommentálta az adatokat Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.Az építőipar mostani élénkülése elsősorban a magasépítést és annak gépesítését érinti, azonban várhatóan az ágazat más területein is beköszönt a konjunktúra. Az ÉBSZ tagjai elsősorban a mélyépítés/földmunka gépeiben érintettek. A nehézgépek forgalmazói, bérbeadói 2018-tól számítanak fellendülésre.Nemzetközi összehasonlításban a magyar vállalkozók sokkal inkább a saját tulajdonú eszközöket részesítik előnyben, mint nyugati társaik. Ennek ellenére vannak olyan gépcsoportok, mint például a homlokzati szerelőállványok, ahol már ma is jóval több a bérelt eszköz, mint a saját, de érezhető a tendencia a mini kotróknál, kézi tömörítő eszközöknél is.