NAV: januártól még nem kötelező a Cégkapu használata a cégeknek

Januártól még nem kötelező a Cégkapu használata a gazdálkodó szervezeteknek, a jogszabály 2018-ra átmeneti időszakot vezetett be, a cégek jövőre is a képviselőik Ügyfélkapus tárhelyén keresztül kommunikálhatnak az adóhatósággal - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel csütörtökön.



A vállalkozások adóügyeiket továbbra is a lehető legkényelmesebben, elektronikusan intézhetik. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás az adóügyek intézésében, és 2018-tól a cégek is használhatják még az Ügyfélkaput - írták.



A gazdálkodó szervezetek jelentős többsége elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, amihez csak Ügyfélkapus regisztrációra vagy tárhely szolgáltatást is magában foglaló e-személyi igazolványra van szükség.



Ügyfélkapu vagy Cégkapu: a 2018 január elsejétől december 31-ig tartó átmeneti időszakban a cég választ.



A NAV kizárólag az adózótól Cégkapun keresztül érkezett ügyekben küldi a válaszüzenetet a Cégkapun keresztül, minden más esetben az Ügyfélkaput használja - közölte az adóhatóság.