NAV: az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek egy hetük van a bevallásra

A NAV hétfői közleményében felidézte: idén az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készítenek bevallási tervezetet, ez nekik azonban csak ajánlat, ami nem válik automatikusan bevallássá. Ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni az önálló, illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel.



Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az nem válik május 22-én hivatalos szja-bevallássá, erre a kitöltő program külön figyelmezteti is az adózókat - hívta fel a figyelmet a NAV. Hozzátették: ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele tavaly nem volt több mint 600 ezer forint, és más adóköteles jövedelme nem volt, akkor bevallást sem kell benyújtania.



Az adóhatóság az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetők, munkáltatók által beküldött adatokat használta fel.



Mivel a nem kifizetőtől származó bevételek, jövedelmek, valamint a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek tevékenységéhez kapcsolódó költségek nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában, így azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza.



Ha a mezőgazdasági őstermelő vagy az áfa fizetésére kötelezett magánszemély nem módosítja a bevallási tervezetét, vagy saját maga nem készít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV tizenöt napos határidővel tájékoztatja, hogy pótolja a hiányt. Ha ez elmarad, akkor ötvenezer forint mulasztási bírsággal büntethetik a mulasztót - közölte az adóhatóság.