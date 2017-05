NAV: a külföldön nyaralóknak érdemes tájékozódniuk a vámszabályokról

Leopold Róbert a nyári szezon előtti sajtótájékoztatón elmondta, a NAV az utasforgalomra vonatkozó vámszabályokról tájékoztatót készített, amely többnyelvű kiadványként és a szervezet honlapján is elérhető.



Elmondta, az unión belül utazók a magáncélra vásárolt termékek többségét szabadon behozhatják, csak bizonyos áruféleségek - mint a vadász- és sportfegyverek vagy gyógyszerek - szállítása kötött engedélyhez, illetve a jövedéki termékre vonatkoznak korlátozások. A házi kedvencek - kutya, macska, vadászgörény - unión belüli szállításához pedig állatútlevelet kell kiváltani - ismertette az őrnagy.



Az unión kívülről 300 euró - légi forgalomban 430 euró - értékhatárig hozható be áru vám- és adómentesen, 15 év alatti utasok esetében ez a határ 150 euró. A 17. életévüket betöltők közúton 40, légi forgalomban 200 szál cigarettát, illetve 4 liter bort, 16 liter sört és egy liter 22 százaléknál erősebb tömény szeszes italt vagy 2 liter ennél gyengébb likőrt hozhatnak magukkal - tudatta a szóvivő.



Leopold Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy engedélyhez kötött a kulturális javak - mint az 50 évnél idősebb régiségek -, a vadon élő növények és állatok védelméről szóló CITES-egyezmény alá tartozó fajok, illetve a belőlük készített termékek behozatala. Ilyenek az elefántcsontból, korallból készített ékszerek vagy a kígyóbőr táska.



Az unión kívülre utazóknak a 10 ezer euró feletti készpénzt is be kell jelenteniük - tudatta az őrnagy.



Szigorú szabályok vonatkoznak a húskészítmények, tejtermékek Európai Unióba történő behozatalára is - közölte a szóvivő.