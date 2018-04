Nagyot lép a Lidl a környezetvédelem terén

Fokozatosan eltűnik a felesleges műanyag a Lidl saját márkás termékeiről - közölte kedden az élelmiszerlánc.



Magyarországon az energiaitalok egységcsomagolásával indul a változás: a tervek szerint augusztustól, a megújult csomagolásnak köszönhetően, az italok papírtálcáiról eltűnik a műanyag, aminek eredményeként Magyarországon évente közel öt tonnával kevesebb fóliát kell majd csomagolásra felhasználni.



Közleményükben ismertetik: a Lidl és a Kaufland áruházakat is tulajdonló Schwarz-cégcsoport Európa-szerte a termékek és termékcsomagolások műanyag-felhasználásának csökkentésére törekszik, és támogatja az újrahasznosítási folyamatok innovációját a választék 70 százalékát kitevő saját márkás termékek csomagolásánál.



Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője hangsúlyozta: más árucsoportoknál is a legmegfelelőbb csomagolás kialakítására törekszenek. Az áruházakban és logisztikai központokban a munkafolyamatok során keletkezett műanyagok és fóliaanyagok több mint 90 százalékát újrahasznosítják.



Az 1930-as években Németországban alapított Lidl dinamikusan fejlődő élelmiszerlánc Magyarországon. A vállalat 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már több mint 160 áruházzal van jelen, és közel négyezer munkavállalót foglalkoztat. A cég termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.