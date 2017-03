Nagy Márton távozik a tőzsde éléről

Távozik a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) éléről Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, az új elnök Végh Richárd vezérigazgató lesz.



A jegybank szerdán azt közölte az MTI-vel, hogy kezdeményezi a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) közgyűlésének összehívását, amelyen javaslatot tesz arra, hogy az igazgatóság új elnöke Végh Richárd legyen. Hozzátették, hogy Végh Richárd változatlanul ellátja majd a vezérigazgatói posztot is.



Az igazgatóság elnöki tisztét 2015. december 16-a óta Nagy Márton, az MNB alelnöke töltötte be március 1-ig. Vezetésével a nemzeti tulajdonba került BÉT megkezdte azoknak a feladatoknak a teljesítését, amelyeknek kiemelt célja volt a tőzsde fejlesztése. Az elmúlt évben olyan eredményeket sikerült elérni, amelyek nyomán már nincs szükség a tőzsde irányításában a közvetlen jegybank-alelnöki felügyeletre - olvasható az MNB közleményében.



A Magyar Nemzeti Bank tulajdonosként változatlanul kiemelt stratégiai célnak tartja, hogy a BÉT átalakítását és fejlesztését követően is nemzeti tulajdonban maradjon. Ennek eredményeként egy egészségesebb szerkezetű pénzügyi rendszer jöhet létre az országban, ez pedig hatékonyabb módon szolgálja a gazdasági növekedést - áll a közleményben.



Végh Richárd 2004 és 2013 között különböző pozíciókban a Budapesti Értéktőzsde üzletpolitikai igazgatóságán dolgozott, 2013 novemberétől az MNB tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatója, 2015 decemberétől a BÉT igazgatóságának tagja, 2016. január 1-től vezérigazgatója. 213 óta a Befektető-védelmi Alap (Beva) igazgatóságágának is tagja.