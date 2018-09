Nagy a kereslet a magyar GMO-mentes szója iránt

Nagy a kereslet a magyar génmódosítás-mentes (GMO-mentes) szójára a nyugat-európai piacon, egyes becslések szerint a jelenleg megtermelt mennyiségnél jóval többet, akár 500-700 ezer tonnát is el tudnának adni a hazai termelők külföldön - írta hétfői számában a Magyar Idők.



Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke a lapnak elmondta: az idén 60 ezer hektárról takaríthatják be a fehérjenövényt a gazdálkodók. A termőterület 20-25 százalékán végeztek eddig az aratással, az átlagtermés hozzávetőlegesen eléri a 2,5 tonnát, ezek alapján 150-160 ezer tonnára tehető az idei teljes szójatermés. Hozzátette, hogy a termés több mint 90 százaléka exportra, jellemzően Németországba kerül.



A szakember szerint jelentős a kereslet a termény iránt annak ellenére, hogy a magyar szója beltartalmi értékei gyengébbek, mint az unión kívülről származó importnak. A hazai termés viszont garantáltan GMO-mentes, ami piaci előnyt jelent.



A szakember elmondta azt is, hogy két éve csökken a szója termőterülete, de jó lenne megállítani ezt a folyamatot. Ehhez azonban meg kell találni azokat a fajtákat, amelyek a legjobban alkalmazkodnak a hazai viszonyokhoz.