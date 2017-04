Mutatjuk, miért kerül egy 20 milliós lakás 25-be!

Dübörög a lakáspiac, annak fellendülésével egyidejűleg pedig nő a lakáshitelek vonzereje is. Azok számára, akik lakásvásárláson törik a fejüket, jó hír, hogy 2016-ban az új lakáshitelek átlagos THM-je az egy évvel korábbi 5,8 százalékról 5,3-ra a csökkent, de a kedvezményes konstrukciók révén ennél jóval kedvezőbb feltételekkel, akár 3 százalékosnál jobb THM-mel is hitelhez lehet jutni. Mielőtt azonban belevágnánk, érdemes végiggondolni, mégis mennyi önerővel kalkuláljunk, amibe a vételár hitellel történő megfinanszírozásán kívüli összeg mellett a hitelfelvétellel járó járulékos költségeket is bele kell érteni., ez utóbbi esetén milyen plusz kiadások terhelhetik meg a családi kasszát.